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الأحد 18 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الهلال يقدم راتب مغري لـ كونسيساو مدرب بورتو

سيرجيو كونسيساو
سيرجيو كونسيساو

يقترب المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو في قبول عرض نادي الهلال السعودي، وترك نادي بورتو قبل الموسم الجديد 2023-2024.

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أرسل نادي الهلال عرضًا بالفعل للمدرب البرتغالي لنادي بورتو، والذي دخل ضمن اهتمامات نادي باريس سان جيرمان مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، والذي بات قريبًا من تدريب فريق العاصمة الفرنسية.

عرض الهلال لسيرجيو كونسيساو

عرض نادي الهلال السعودي الحصول على خدمات المدرب سيرجيو كونسيساو في عقد مالي كبير يصل إلى 10 مليون يورو في الموسم الواحد، وفي حال موافقة المدرب البرتغالي على العرض بشكل نهائي سيتدخل الأزرق لدفع الشرط الجزائي في عقد سيرجيو.

موقف كونسيساو من عرض الهلال

حتى الآن لا يريد المدرب البرتغالي كونسيساو قبول عرض الهلال، لكن العرض المالي المقدم قوي وكبير، بالرغم من تبقي موسم كامل لسيرجيو مع بورتو البرتغالي حيث ينتهي عقده في يونيو 2024.

قاد كونسيساو فريق بورتو البرتغالي في 326 مباراة في جميع البطولات منذ تولي المسئولية في عام 2017، ونجح في تحقيق الانتصار بـ 240 انتصار وتعادل في 44 مباراة وتلقى الهزيمة في 44 لقاء أيضًا.

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البرتغال تؤكد على عرض الهلال

أكدت التقارير البرتغالية عرض الهلال للتعاقد مع سيرجيو كونسيساو ليقود الفريق خلفًا لرامون دياز، والذي رحل عن الزعيم بسبب سوء النتائج في الموسم الماضي، وتولى نجله ايمليانو دياز المنصب بدلًا منه.

 

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الهلال يقترب من ضم روبن نيفيز

و في سياق أخر، يقترب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال من الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي روبن نيفيز نجم فريق ولفرهامبتون الانجليزي، و ذلك بعد موافقة فريقه على انتقال اللاعب للدوري السعودي في الموسم المقبل، مقابل 55 مليون يورو كقيمة انتقال لاعب الوولفز لدوري روشن.

و من المتوقع أن يوقع اللاعب لمدة 3 سنوات، و الذي قد تكون الصفقة الأولى بشكل رسمي للزعيم في الموسم الحالي بعد رحيل أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو بشكل رسمي عن أزرق الرياض، ورغبة الجهاز الإداري في الدعم قبل الموسم الجديد.

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