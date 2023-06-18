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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

وصول الوفود استعدادًا لبطولة العالم للناشئين والماسترز للسباحة بالزعانف بالقاهرة

وصول الوفود استعدادًا
وصول الوفود استعدادًا لبطولة العالم للناشئين والماسترز للسبا

يستقبل ممثلو الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ، يوميًا عددًا كبيرًا من وفود الدول المشاركة في النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين لـ السباحة بالزعانف المقامة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري و بطولة الماسترز التي تقام يومي 25 و 26 من الشهر ذاته على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

ويحرص الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة سامح الشاذلي على تذليل جميع العقبات أمام اللاعبين المشاركين لاستضافة البطولة بالشكل الأمثل، حيث تقوم جميع اللجان المختصة بانهاء عملها على أكمل وجه لتنظيم بطولة استثنائية.

و بدأت المنتخبات المشاركة تدريباتها بحمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة.
 

 32 سباق
 

وتضم البطولة 32 سباقًا بواقع 26 سباقًا للفردي مقسمة الى 13 سباقًا للشباب ، و13 سباقًا للبنات ، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة الى تتابعين للشباب ، وتتابعين للبنات ،و تتابعين مختلط. 
ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 36 دولة من حول العالم حيث تضم قائمة الدول المشاركة في بطولة الناشئين كلًا من: إيطاليا، سلوفاكيا، اليونان، المجر، كوريا الجنوبية، ألمانيا، بلجيكا، فنلندا، إسبانيا، كرواتيا، كازاخستان، إستونيا، فرنسا، الأردن، المغرب، الجزائر، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الدولي للغوص، اليابان، كولومبيا، التشيك، النمسا، الاكوادور، الكويت، تونس، بولندا، تركيا، ماليزيا ومصر الدولة المنظمة، بينما لا يزال من المحتمل مشاركة كل من: تايلاند، تايوان، الصين.

فيما يشارك في بطولة الماسترز كل من ألمانيا، أستراليا، المجر، بولندا، فرنسا، كرواتيا، إسبانيا، إيطاليا، اليابان، كولومبيا، تونس، سلوفينيا، الاتحاد الدولي للغوص، إستونيا، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت، ماليزيا، سوريا، الهند، تركيا اوكرانيا، بينما لا تزال مشاركة منغوليا محتملة.

 

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قائمة الدول المشاركة ببطولة العالم لسباحة الزعانف للناشئين

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