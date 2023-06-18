السعودية تحظر أسطوانات الغاز في مخيمات الحجاج

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية منع دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقار الجهات الحكومية بالمشاعر المقدسة، ابتداءً من صباح اليوم الأول من شهر ذي الحجة.

ووفقا لوكالة الانباء السعودية (واس) فقد أوضحت المديرية أن القرار يأتي في إطار منظومة الإجراءات الوقائية التي يفرضها الدفاع المدني للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج في المشاعر وخلال فترة وجود الحجاج بها حتى مغادرتهم.

وأشار الدفاع المدني أن قرار حظر دخول واستخدام الغاز لمنطقة المشاعر سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث ستتم مصادرة كل ما يُضبط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.

وبين أن فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني ستتابع عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية التي تشمل جميع مقار الجهات الحكومية والمنشآت التجارية في منطقة المشاعر حفاظاً على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.

توفر خدمة إيصال الأشخاص ذوى الإعاقة

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى فى إطار مبادرتها "حفاوة"، خدمة إيصال الأشخاص ذوى الإعاقة من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى الأماكن المخصصة لهم من خلال توفير عربات مخصصة لذلك.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر المحمادى أن المبادرة تهدف إلى تقديم التسهيلات كافة والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة من حجاج بيت الله الحرام، وتوفير جميع سبل الراحة لهم، وتوفير عربات لنقلهم من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى الأبواب المخصصة، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التى تسهم فى جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وتأتى المبادرة ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا " فى عامها الحادى عشر، لتوفير سبل الراحة كافة وتقديم الخدمات الإنسانية.

وفى السياق، ناقش مجلس وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعى برئاسة شؤون الحرمين برئاسة وكيل الرئيس العام لوكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعى المهندس وسام مقادمي، المنصات والخدمات الرقمية المقدمة لحجاج وقاصدى المسجد الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444هـ

وتتضمن هذه المنصات والخدمات بث ترجمة خطبة عرفة على منصة منارة الحرمين، ومنصة الخدمات الرقمية والتى تحتوى على العديد من الخدمات التى يستفيد منها القاصد والمعتمر، والروبوتات الذكية التى تعمل للتسهيل على القاصدين أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وكذلك رحلة الحاج الرقمى التى تهدف إلى إثراء تجربته أثناء دخوله حتى الانتهاء من أداء مناسكه.