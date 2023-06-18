القبض على مصريين بتأشيرة زيارة لترويجهم لحملات حج وهمية

قبضت شرطة العاصمة المقدسة بالمملكة العربية السعودية، على 3 وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية لترويجهم لحملات حج وهمية وبيع أساور حج غير نظامية وعرض خدمات في تسكين في فنادق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



ويهيب الأمن العام السعودي، بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، محذرًا في الوقت نفسه من حملات الحج الوهمية، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، محذرًا في الوقت نفسه من حملات الحج الوهمية، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

وقد أعلنت السلطات الأمنية بالمملكة العربية السعودية، قبل أيام، اعتقال مصري "لترويجه لحملات حج وهمية، وبيعه أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وذكر بيان الأمن العام السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه لحملات حج وهمية وبيعه أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام السعودي في بيانه، بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، محذرا في الوقت نفسه من حملات الحج الوهمية والإبلاغ عنها.

وقد كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية الحصول على التطعيمات قبل السفر لأداء مناسك الحج 2023، قائلة، عن تطعيمات الحجاج جميعها إجبارية.

واشترطت السلطات السعودية ضرورة حصول الحجاج على التطعيم قبل السفر للوقاية من الأمراض المُعدية وغير المُعدية.

تطعيمات الحج

أنواع التطعميات التي يجب أن يحصل عليها الحج قبل السفر

التطعيمات الإجبارية

الحصول على لقاح كورونا

التطعيمات ضد الحمى الشوكية

التطعيم ضد الإنفلونزا للوقاية من الإنفلونزا الموسمية خلال أداء مناسك الحج

تطعيم ضد الالتهابات الرئوية.

وقد أعلن الديوان الملكي السعودي، قبل قليل، وفاة صاحب السمو الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، خارج المملكة.

وأوضح الديوان الملكي، أنه سيصلى على الراحل يوم غدٍ الإثنين الموافق 1 / 12 / 1444هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.