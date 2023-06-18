Elemental يحقق نصف مليون في 4 أيام بدور العرض المصرية

حقق فيلم الرسوم المتحركة Elemental مايقرب من نصف مليون جنيه خلال 4 أيام من عرضه خلال 125 حفلة يوميا، في 23 دار عرض مابين 4 محافظات وهي القاهرة والاسكندرية الغربية والبحر الاحمر.

إيرادات Elemental في دور العرض المصرية

بينما حقق 118 مليون دولار من العروض العالمية له منذ بداية شهر يونيو حيث عرض حتي الآن في حوالي 30 دولة حول العالم.

Elemental

تم عرض Elemental لأول مرة في أبريل الماضي، ومن بعد في ختام مهرجان كان السينمائي الدولي ولاقى استقبالًا جيدًا من قبل الجماهير لأسلوبه في الرسوم المميز، حيث تمكن الفيلم من أن يحصد إعجاب الجمهور بالفيلم>

وكانت ردود الفعل علي وسائل التواصل الاجتماعية إيجابية بشكل عام، بل وأوصوا بمشاهدة الفيلم، وأيضا تمكن موقع Rotten Tomatoes من أن يسجل أعجاب 75% من النقاد بالفيلم مؤكدين أنه يقدم للمشاهدين صورة فريدة ومختلفة عما اعتادوا عليه من أفلام الرسوم المتحركة التقليدية.

Elemental

أحداث فيلم Elemental

وتدور أحداثه خلال 109 دقيقة فقط في إطار المغامرة والكوميديا بداخل عالم من العناصر المختلفة للحياة وهي الماء والنار والهواء والأرض والتي تحاول التعايش في مدينة عنصرية صاخبة بين سكانها، من خلال قصة شخصين مختلفين وهما "آمبر" الشابة المندفعة والعفوية (النار)، والشاب "ويد" الهادئ والمتماسك (الماء) ويكتشفون العديد من الأمور غير المتوقعة معا، من خلال علاقتهما الغريبة، كما يكتشفان أن لديهم الكثير من القواسم المشتركة.

Elemental

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر سون وﺗﺄﻟﻴﻒ بريندا شواي بطولة مامودو آثي، ليه لويس، كاثرين أوهارا، ويندي ماكليندون كوفي، جو بيرا وشيلا أومي، ومن إنتاج والت ديزني بيكشرز واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة.