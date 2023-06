"مهرجان الفن" يفتح أبوابه لخلق مساحة إبداعية جديدة للمهتمين بالفنون بسيتي سنتر ألماظة

فتح مهرجان الفن أبوابه لخلق مساحة إبداعية جديدة للمهتمين بالفنون، عبر عدد كبير من الورش الفنية المختلفة بجانب مسابقات مميزة ومعرض لأهم الفنانين ليؤكد استراتيجية مراكز التسوق لماجد الفطيم لدعم الفنون المختلفة وتنمية المهارات.

مهرجان الفن



مسابقة للنحت وأخرى لفن الجرافيت



من ناحيتها، كشفت شركة ماجد الفطيم - مالكة مراكز التسوق والمجتمعات المحلية والرائدة في مجال تجارة التجزئة والترفيه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا - عن إطلاق سيتي سنتر ألماظة النسخة الأولى من مهرجان الفن "The Space of Art" وذلك بالتعاون مع مركز كوكون الثقافي.

يأتي المهرجان ليؤكد على استراتيجية الشركة الرامية إلى دعم الفنون وإتاحة مساحات إبداعية وفنية لأصحاب المواهب الحقيقية.

حدث ثقافي وفني في 10 أيام

مهرجان الفن "The Space of Art" حدث ثقافي وفني يمتد على مدار 10 أيام ليجمع الموهوبين والمتخصصين في قطاع الفن بعالم مليء بالمعارض وورش العمل والمسابقات.

مهرجان الفن منصة إبداعية للفنانين والشباب وطلاب الجامعات ومحبي الرسم والفنون المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الفعاليات مسابقة للنحت تستهدف الوصول لأفضل تصميم لجدار النافورة بسيتي سنتر ألماظة، وأخرى لفن الجرافيتي ليتم استخدام المشروع الناجح في تجديد ممر بلازا في سيتي سنتر ألماظة، بجانب المكافآت المادية وقسائم الشراء المميزة بالمركز التجاري.

ويشتمل أسبوع الفن على العديد من الفعاليات المتنوعة للرسم، النحت، الجرافيتي، التصوير الفوتغرافي، حيث سيتم إقامة معارض فنية متنوعة يشارك بها عدد كبير من العارضين، بجانب مجموعة من الورش الفنية والتعليمية لأنواع مختلفة من الفنون يقدمها مجموعة من كبار الفنانين والمختصين، ومن بينهم، ورشة تعليم رسم البورتريه، ورشة التصوير بالموبايل، ورشة تعليم صنع الأوريجامي، ورشة التصوير الفني، ورشة صنع الحقائب المعاد تدويرها.

مواهب شابة



يهدف مهرجان الفن "The Space of Art" تسليط الضوء على المواهب الفنية المتميزة وتقديمها للجمهور، وخلق مساحة فنية وابداعية يستطيع جميع الفئات والأعمار المختلفة المشاركة بها، بجانب تدريب وتوجيه المواهب الشابة . كما يأتي Space of Art تماشياً مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على تنمية المهارات وإعادة بناء الشخصية المصرية، وتمكين المواهب الفنية من مختلف الفئات العمرية من عرض أعمالهم ومواهبهم للمحترفين والجمهور على حد سواء، حيث سيتم عرض القطع الفنية في سيتي سنتر ألماظة، أحد أكثر الوجهات حيوية في مصر للتسوق والترفيه.



ويتجاوز المهرجان الفني مساعيه الفنية والثقافية ليسلط الضوء على المسؤولية المجتمعية لدى ماجد الفطيم ممثلة في سيتي سنتر ألماظة والدور الإيجابي الذي تلعبه الشركة في قطاعين البيئة والمجتمع، وكشركاء في مهرجان Space of Art، سيقوم المركز الثقافي كوكون وهو المؤسس المشارك لـحملة «From Waste to Good Taste» مع بنك الكساء المصري، بعدد من الأنشطة التي تستهدف زيادة الوعي حول التأثير الإيجابي لاستخدام الأزياء المستدامة على البيئة والمجتمع. وتتضمن فعاليات مهرجان الفن حملة تبرع لبنك الكساء المصري للتبرع بالملابس القديمة أو غير المستخدمة.

إن التزام مجموعة شركات ماجد الفطيم الثابت بالتميز والابتكار وخلق تجارب استثنائية للجميع هو ما جعل الشركة في طليعة الصناعة، حيث تشمل محفظتها المتنوعة مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك وجهات التسوق الشهيرة والمجتمعات النابضة بالحياة وعلامات البيع بالتجزئة والمرافق الترفيهية ذات المستوى العالمي.

نرين حسين مع لوحتها بالمعرض

من ناحيتها، كشفت نرين حسين خريجة تربية فنية الزمالك، عن لوحتها المشاركة بها فى مهرجان الفن "The Space of Art" قائلة إنها تشارك بلوحة العائلة.. موضحة أن اللوحة تعبر عن العائلة، حيث كل واحد فينا تبقى له أصول فى مكان قديم، وعائلته ساكنة فى حى شعبي.

وأوضح انها استخدامت الألوان الاكليرك لتعبر عن شارع رمسيس ومنطقة القللى والزحام الذى يعتريها فى فترة معينة.

لو طحة العائلة تستحق أن نشيد بها وإبداع صاحبتها.