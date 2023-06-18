إصلاح أبراج الكهرباء وتطهير مياه الشرب بقرى المنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأحد، إحلال وتجديد شبكات المياه بمراكز المحافظة، إلى جانب إصلاح أبراج كهرباء، بعدد من القرى بالمناطق الأكثر احتياجًا.

بالإضافة، إلى أعمال رصف الطرق وتركيب الإنترلوك بالشوارع المستهدفة بالمدن، ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية على مستوى المراكز، من جانبه، أعلن عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، الانتهاء من إصلاح أبراج الضغط العالي في عزبة واصف سليمان وعودة التيار الكهرباء لجميع قرى أبو جرج، وصيانة أعمدة الإنارة بالوحدة المحلية بالقيس.

ورفع كفاءة طريق المقابر بالقرية وتسويته بالجليدر، إلى جانب تمهيد وتوسعة طريق عزبة الصعايدة وعزبة تادرس وعزبة سعداوى لتحسين حركة السير، وتطهير شبكة المياه بقرية نزلة عمرو، ونزلة الدليل، وكفر الشيخ إبراهيم ،إلى جانب إصلاح أعطال الصرف الصحي أمام عمارات العكاك بقرية الحسينية، حفاظا ًعلى صحة المواطنين.

وفى مغاغة، أكد دكتور محمد حلمى رئيس المركز، الانتهاء من تمهيد وتسوية شارع الدسوقى بالمدينة، ورفع كافة الاشغالات على جانبي الطريق لاستكمال أعمال رصف الشارع ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتسهيل الحركة المرورية، والتيسير على المارة وسائقي المركبات.