إحالة 166 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 166 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية. ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت غمر ومنيه النصر وطلخا ونبروه وبنى عبيد والمنصورة والجمالية والسنبلاوين ودكرنس وذلك خلال يومين وخلال اليوم الاول تم ضبط 99 مخالفة تموينية وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وخلال اليوم الثاني تم ضبط 67 مخالفة تموينية وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن و محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر تصرف في دقيق (159 شيكارة) ومحاضر عدم وجود ميزان داخل المخبز و محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر تجميع قمح ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ( سجائر) و محاضر عدم وجود شهادة صحية ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( بدال تموينى) ومحاضر ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 130 كجم لحم بلدى وكميات كبيرة من القمح وكميات أخرى من علب السجائر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.