عيد الأضحى 2023.. الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص

يطل علينا عيد الأضحى 2023، بعد 9 أيام، بدءًا من الغد، بروحانياته، وسط تكبيرات المسلمين في الأراضي المقدسة، وكل بقاع الأرض، يحيون شعائر الله في عيد الأضحى 2023.

ووسط أجواء العيد الطيبة المباركة، يبحث الكثيرون، عن موعد إجازة عيد الأضحى 2023، ومدتها ومدتها لموظفي القطاع العام والخاص والبنوك.

إجازة عيد الأضحى 2023

يتسائل الكثيرين، عن موعد إجازة عيد الاضحى 2023 لكافة الموظفين، ونستعرض لكم في السطور الآتية عن موعد ومدة إجازة عيد الاضحى 2023.

عيد الأضحى 2023

من المقرر أن تستمر إجازة عيد الأضحى 2023 على مدار خمسة أيام، تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو 2023 الموافق ليوم وقفة عرفة وتستمر حتى السبت الموافق الأول من شهر يوليو القادم، علما بأن تلك الإجازة تقع تحت بند الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي

تم تحديد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي، بدءًا من يوم الثلاثاء 27 يونيو حتى السبت 1 يوليو، ويدخل ضمنها إجازة ثورة 30 يونيو، ليكون عدد أيام إجازة العيد الكبير لموظفي القطاع الحكومي 5 أيام كاملة.

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

أما بالنسبة لإجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص، فمن المقرر أن يحصل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص على إجازة عيد الأضحى 2023 بأجر كامل، بداية من 27 يونيو حتى 1 يوليو 2023.

إجازة عيد الأضحى 2023 للعاملين في البنوك

وتكون إجازة عيد الأضحى 2023 للعاملين في البنوك، بداية من 27 يونيو حتى 2 يوليو 2023، ليتم استئناف العمل بعد هذا التاريخ.

عيد الأضحى 2023

صلاة عيد الأضحى 2023

كشفت وزارة الأوقاف عن أماكن لإقامة صلاة عيد الأضحى لهذا العام في جميع المساجد، التي تقام بها صلاة الجمعة، وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط، كما تم في عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة للصلاة، مع اتخاذ اللازم دون تداخل الصفوف بين الرجال والنساء، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.

وقالت وزارة الأوقاف إن التكبير سنة في العيدين، ويَبدأُ وقتُ التكبيرِ في عيدِ الأضحى المبارك من فجر يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، وينتهي عصر آخر أيام التشريق الثالث عشر من ذي الحجة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كافة المحافظات:

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة: 6.21

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة: 6.22

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في نويبع 6.10

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في حلايب 6.17

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شلاتين 6.19

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا 6.20

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كفر الشيخ 6.20

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الفيوم 6.25

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بني سويف 6.24

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنيا 6.28

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسيوط 6.28

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الغردقة 6.18

صلاة عيد الأضحى 2023 في الخارجة 6.36

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسماعيلية 6.16

صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط 6.16

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السلوم 6.42