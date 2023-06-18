النائب عيسى الشريف يؤدي القسم خلفًا للنائب محمود بكري في مجلس الشيوخ

أدي النائب عيسى محمد مصطفى الشريف عضو مجلس الشيوخ، القسم أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، خلفاً للنائب محمود بكري الذي وافته المنيه في مايو الماضي ، حيث يخلف النائب الراحل كعضواً أحتياطياً ضمن قائمة حزب مستقبل وطن بالقاهرة .

النائب عيسى الشريف هو الأمين العام لإتحاد خبراء الضرائب العرب، وحاصل علي ليسانس الحقوق - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - 1985 ودبلوم القانون الخاص كلية الحقوق - جامعة حلوان وماجستير العلوم المالية والضريبية كلية الحقوق - جامعة حلوان ، وحاصل علي دكتوراه فى الاقتصاد والمالية العامة والتشريعات الضريبية /كلية الحقوق - جامعة حلوان .

النائب عيسى الشريف

ويعمل مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية ومستشار وخبير التشريعات الضريبية المصرية . مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية وعضو المكتب الفني بمكتب الاتصال بلجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية ومكتب الدكتور وزير المالية المصري ، وعضو لجان الطعن الضريبي بقطاع مكتب السيد الدكتور وزير المالية المصري ،وعضو لجان الطعن بمصلحة الضرائب المصرية، ومأمور القضايا الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية ، ومأمور ضرائب فحص بمصلحة الضرائب المصرية ،وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، وعضو لجنة التشريعات الضريبية بمكتب وزير المالية المصري، وعضو اللجنة الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية، وعضو جمعية الضرائب المصرية .