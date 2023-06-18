9 سنوات إنجازات عالمية وإقليمية وأفريقية للطيران المصرى

الطيران المدنى فى الجمهورية الجديدة 2014-2023: إنجازات تتحدث.. وعبور تحديات جمة

مصـر تحصد شـهادة التميز الـ«ICAO» فى السلامة الجوية

تسع سنوات مضت من عمر الحبيبة مصر منذ أن لبى الرئيس عبدالفتاح السيسى نداء الشعب المصرى مطالبًا إياه بأن يترشح لانتخابات رئاسة مصر عام ٢٠١٤.. وقد لبى الرئيس وقتها نداء شعب مصر وخلع بدلته العسكرية معلنًا الترشح لانتخابات مصر كرئيس مدنى بعد أن أنهى خدمته العسكرية التى استطاع فيها أن يصل بجده واجتهاده إلى درجة الفريق.. وفى مؤتمر «حكاية وطن» عام ٢٠١٨ قدم الرئيس السيسى وقتها كشف حساب لأربع سنوات قضاها فى حكم مصر، متذكرًا فى ثنايا حديثه أنه كان يرى ما يحدث فى المنطقة من موقعه داخل القوات المسلحة، وكيف كان الإعداد لأن تكون مصر الجائزة الكبرى، لولا قوة الشعب المصرى.. وتمثل طموحه فى أن يَصل لقيادة القوات المسلحة، ولم يكن طامعًا فى منصب، بل انصاع لتكليف الشعب المصرى فى الرئاسة.. وحدد مراحل حياته فى مؤتمر حكاية الوطن، وشرح كيف أنه اختار طريق اللجوء للشعب المصرى، وأن ما يفعله جاء بعد تأخر من سبقوه، لأنه اعتبر أن تأجيل الإصلاح خيانة.. معطيات وصور مركبة تؤدى بِنَا لنتيجة حتمية، أن الرئيس السيسى الذى قدم نفسه وقتها من جديد لشعبه، يصر أيضاً لآخر لحظة أن يكون صريحًا وواضحًا وواقعيًا، لا يخدع ولا يكذب ولا يتجمل، بل يضع الجميع معه فى القيادة، ولو لم ندرك أن ما يضعنا فيه جميعًا ليس بالأمر الهين، وليس بالأمر المؤقت، حينها يمكننا جميعا أن نسهم فى بناء وطن يحتاجنا كلنا، ويطمح من الجميع أن يكونوا شركاء فى مستقبله.

وفى الطيران المدنى فهم العاملون قبل القيادات والقيادات قبل العاملين أنه لا مجال فى هذا الوطن لمتخاذل أو متهاون أو متنازل عن تقدم هذا الوطن الذى يعافر من أجل الخروج من شرنقة التفتيت والضياع إلى نور الوحدة والتقدم وكان ما أراده الرئيس السيسى من رجاله بالطيران المدنى وكان للطيران المدنى ما انتظره من قياداته وعامليه فكانت الإنجازات شعارًا لعبور تحديات جمة مر بها القطاع وما زال يمر.. وفى السطور التالية ترصد «نافذة على المطار» حكاية قطاع اسمه الطيران المدنى كصورة من صور حكى عنها الرئيس السيسى أنه إذا أراد فعل وإذا فعل أبهر العالم فلنحكى معًا حكاية حصاد إنجازات وتحديات الطيران المدنى خلال ثمانى سنوات من عهد الرئيس السيسى.

مشروعات استثمارية وخطة استراتيجية لتخفيف تداعيات «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية على صناعة النقل الجوى

يعتبر قطاع الطيران المدنى واحداً من المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية حيث يسهم فى تنشيط الحركة السياحية وتنمية التجارة ودعم الاقتصاد القومي؛ لذا حرصت وزارة الطيران المدنى أن تسير باستراتيجية واضحة ووضع أسس ثابتة نحو التطوير وتحقيق التنمية الشاملة من أجل النهوض بقطاع الطيران المدنى فى مختلف القطاعات والمجالات، وتحقيق التناغم والتنسيق الفعال بين وزارة الطيران المدنى وكافة الجهات والوزارات الأخرى فى الحكومة المصرية بما يدفع عجلة الإنتاج ويحقق التكامل بين جميع الهيئات لخدمة وطننا الحبيب، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية من أجل تحقيق طفرة تنموية ونهضة مصرية حديثة لكافة قطاعات الدولة المصرية تليق بالجمهورية الجديدة التى دعا إليها فخامة رئيس الجمهورية.

فإن ما شهده قطاع الطيران من إنجازات كانت نتاجاً لتوجيهات القيادة السياسية والدعم المستمر الذى قدمه رئيس الجمهورية لقطاع الطيران المدنى خلال الفترة الماضية لاستكمال مسيرة البناء لتخطى العديد من العقبات التى واجهت القطاع وبفضل دعم الدولة المصرية وجهود جميع العاملين بالقطاع نجحت وزارة الطيران المدنى بقيادة الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران فى تحقيق إنجازات تمثلت فى مواصلة مشروعات التطوير والتحديث لمنظومة الطيران وإقامة مشروعات جديدة واستمرار مبادرات تشجيع الحركة الجوية والسياحية.. وتقوم الوزارة من خلال خططها واستراتيجياتها بتطوير البنية التحتية للمطارات لزيادة الطاقة الاستيعابية كما تم افتتاح 4 مطارات مصرية جديدة فى أزمنة قياسية إهداء من الرئيس لقطاع الطيران، وهى مطار العاصمة وسفنكس وبرنيس والبردويل لربط أنحاء الجمهورية بالمطارات تحفيزًا للاستثمار وتنشيط الحركة الجوية، بالإضافة إلى الاستمرار فى تحديث أسطول شركة مصر للطيران؛ لمواكبة أحدث الطرازات العالمية وفتح خطوط جديدة والتوسع فى شبكة الشركة الوطنية محليًا وعالمياً.. وبالرغم من الظروف الراهنة التى يمر بها قطاع الطيران المدنى كان التوجيه بعدم الاستغناء عن أى فرد داخل منظومة الطيران للمحافظة على البعد الاجتماعى والمعيشى للعاملين.

بروتوكول بين سلطة الطيران المدنى المصرى و«الأياتا» للارتقاء بكل مجالات السلامة

أوضاع قطاع الطيران قبل يونيو 2014

عاش الطيران المدنى سنوات عجاف منذ ثورة يناير ٢٠١١ شهد فيها انخفاض إيرادات مصر للطيران خلال العام المالى «2013/2014» لتصل إلى 7.16 مليار جنيه وتحقيق عجز بمقدار 8.2 مليار جنيه مع عدم وجود استراتيجية واضحة لإيقاف نزيف خسائر مصر للطيران وتحديث أسطولها، وانخفاض عدد الركاب خـال العـام المالى «2013/2014» ليصبح 4.8 مليـون راكب ومعامـل الامتلاء 8.62٪ وهـو أقـل نحو 5٪ عـن نظـرة عـن العـام المالى «2012/2013».

توقف إنشاء مبنى ركاب «2» بمطار القاهرة، وتوقف إنشاءات مبنى الركاب الجديد بمطار الغردقة، وتوقف مشروع رفع كفاءة مطار شرم الشيخ، وتوقف عملية رفع كفاءة الممر الرئيسى بمطار النزهة، والافتقار إلى الاستثمار فى التدريب وصعوبة إيجاد قيادات مدربة.

تحديث أسطول مصر للطيران والنجاح فى تجاوز خسائر ما قبل ٢٠١٤.. ومنافسة شرسة فى سوق النقل الجوى

إنجازات عالمية

وبعد أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم مصر فى يونيو ٢٠١٤ أولى الطيران المدنى اهتمامًا خاصًا كانت وراء نجاح القطاع وقتها وتجاوزه بسرعة فائقة للإرهاصات التى يمر بها وبدأت الإنجازات العالمية تدق أبواب مصر عبر بوابة الطيران المدنى ففى مارس ٢٠١٦ أعلنت منظمة الطيران المدنى الدولية «الأيكاو» نتائج الاختبارات التى تمت على مدار الأشهر الماضية للمتقدمين لشغل وظيفة المدير الإقليمى لمكتب المنظمة بالقاهرة التى أسفرت عن فوز «محمد عبدالرحمن على رحمة» من بين عشرات المتقدمين من الدول العربية والأوروبية ليكون «أول مصرى يشغل هذا المنصب منذ افتتاح المكتب بالقاهرة عام 1953».. ويؤكد هذا الاختيار مكانة مصر على المستوى الدولى فى مجال الطيران المدنى.. واختيار محمد رحمة لم يكن النجاح الأول أو الأخير الذى حققته وزارة الطيران المدنى وقتها.. فالوزارة حققت نجاحات متتالية فى مجالها وفى مجال الانفتاح الذى دعا إليه «الرئيس السيسى» وبالذات التعاون مع الدول الأفريقية.. فقد استطاعت مصر أن تحصد منصب المدير الإقليمى للجنة النقل والطيران المدنى بجامعة الدول العربية التى تولاها المهندس «محمد إبراهيم شريف» ومقرها المملكة المغربية.. كما نجحت وزارة الطيران فى استضافة مؤتمر «الافكاك» الذى وجد إقبالا كبيرًا من ممثلى القارة السمراء والمسئولين عن شركات الطيران الأفريقية التى تناولت التعاون فى مجال النقل الجوى وعمل اتفاقيات لتسهيل حركة نقل الركاب بين مدن أفريقيا وتم انتخاب «هانى العدوى» من مصر سكرتيرًا عامًا لمنظمة الإفكاك.. كما نجحت الوزارة فى تحقيق سياسة اتسمت بالتوازن والاعتدال فى مجال تطوير منظومة الملاحة الجوية مستعينًا بالخبرة الروسية.. وفى مجال تقييم تأمين المطارات استعانت بالخبرة البريطانية وفى مجال دعم أسطول مصر للطيران تمت الاستعانة «بالبوينج» الأمريكية و«إيرباص» الأوروبية مما يعنى انفتاحًا متوازنًا ومتزنًا لصالح مصرنا الحبيبة.. كما نجحت الوزارة فى تمثيل مشرف لمصر فى استضافة ضيوف «المؤتمر الاقتصادى» الذى عقد بشرم الشيخ.. و«مؤتمر الكوميسا» الذى عقد أيضاً بشرم الشيخ.. هذا بالإضافة إلى قدرتها على العبور من الخسائر إلى الربحية بشركتيها القابضتين.

افتتاح مطارات جديدة وتحديث القديمة وتطوير المنظومة الأمنية وفقًا للنظم العالمية بتكلفة ٢.٣ مليار جنيه

بروتوكول فى السلامة

تم توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدنى والاتحاد الدولى للنقل الجوى (الأياتا) فى مجال السلامة والتدريب وتبادل المعلومات بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية للطيران المدنى للارتقاء بكل مجالات السلامة فى مرفق الطيران المدنى.

شهادة «الإيكاو»

كما حصـلت مصـر على شـهادة التميـز مـن المنظمة الدوليـة للطيران المدنى ICAO فى مجـال السـلامة الجويـة لتحقيق مصر معـدل يفـوق متوسط المعدل العالمى.

شبكة أقمار صناعية لـ٢٢ محطة و٨ خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوى المصرى بتكلفة 10.2 مليون يورو

تطوير ورفع كفاءة العديد من المطارات

لقد تم تطوير ورفع كفاءة العديد من المطارات وافتتاح أخرى جديدة وتحديث ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية وتعزيز الإجراءات الأمنية مما أسهم فى احتلال القطاع مكانة متميزة وسط الشركات والمؤسسات الدولية.

ويبلغ عدد المطارات المصرية 27 مطارًا دوليًا ومحليًا منها مطاران بنظام الـB.O.T هما مرسى علم مطار العلمين.. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية نحو 30 مليون راكب سنويًا وقد تم خلال السنوات الأخيرة افتتاح مطار سفنكس بمدينة 6 أكتوبر الذى تكلف 300 مليون جنيه ويقع المطار على مساحة 25 ألفًا و500 متر مربع ويهدف تخفيف الضغط على مطار القاهرة.. وهناك خطة لتوسعته الآن لاستيعاب ٩٠٠ راكب فى الساعة بدلًا من ٣٠٠ راكب الآن.

تركيب منظومة الرادارات.. لتأمين الأجواء المصرية بتكلفة ٣٠٥ ملايين دولار

التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الدولى

كما تم افتتاح التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الدولى فى شهر يوليو 2019 على مساحة 16 كيلومترًا مربعًا وصمم وأنشئ وفقًا لأعلى المواصفات العالمية وبالاعتماد على خبرات مصرية فقط وشركات وطنية.. ويقع مطار العاصمة الدولى بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة وعلى بعد عدة كيلومترات من العاصمة الإدارية الجديدة كما يبعد نحو 30 كيلومترًا جهة الشرق من مطار القاهرة الدولى ويربط المطار بين طريق القاهرة والسويس عن طريق تقاطع حر للحد من الزحام المرورى.

تولى أول مصرى مديرًا إقليميًا لـ«الأيكاو» فى ٢٠١٦

افتتاح مطار برنيس الدولى

افتتح الرئيس السيسى فى شهر يناير 2019 مطار برنيس الدولى الذى يسهل ربط القاهرة بمدن الجنوب خاصة مدينتى حلايب وشلاتين ويعزز من زيادة الحركة السياحية بمدن البحر الأحمر النائية مثل مرسى علم بتكلفة 430 مليون جنيه.. واستقبل المطار فى شهر بونيو ٢٠٢١ أول رحلة لمصر للطيران تصل إلى مطار برنيس الدولى.

قامت وزارة الطيران المدنى بالعديد من الإجراءات من أجل تعظيم العائد لها ورفع كفاءة الأصول وزيادة قيمتها بالتطوير المستمر وإقامة مشروعات جديدة تسهم فى تنظيم واستيعاب حركة الركاب وتحويل المناطق غير المستغلة لأنشطة تجارية تحقق عوائد جيدة وشملت هذه الإجراءات.

مصر تحصد منصب المدير الإقليمى للجنة النقل والطيران المدنى بالجامعة العربية

رفع كفاءة المطارات

وتم رفع كفاءة مطارات برج العرب وشرم الشيخ والغردقة وأسوان والأقصر وبورسعيد ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية وتعزيز الإجراءات الأمنية بجميع المطارات.. وبلغت تكلفة التغطية الرادارية للمجال الجوى نحو 305 ملايين دولار، كما تم إنشاء شبكة أقمار صناعية لـ22 محطة أقمار صناعية و8 خطوط ميكروويف لتأمين سلامة المجال الجوى المصرى بتكلفة 10.2 مليون يورو إضافة إلى 2.3 مليار جنيه لتطوير متطلبات التأمين لكل المطارات المصرية.

مطار سفنكس

تم تطوير مطار سفنكس الدولى والذى تم تنفيذه على أحدث المستويات العالمية بما يتطابق مع أحدث المتطلبات والمواصفات التكنولوجية والأمنية الحديثة، بالإضافة إلى أن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وإنشاءات بالمطار وصلت لمراحلها النهائية لتبلغ المساحة الإجمالية للمطار ٢٤٠٠٠ متر، حيث تضمنت أعمال التطوير توسعة مبنى الركاب الرئيسى ليشمل صالتى السفر والوصول بسعة ٩٠٠ راكب / ساعة لتصل إلى ١٢٠٠ راكب / ساعة، ويحتوى على ١٠ كاونترات للوصول، و١٠ كاونترات للسفر، و٣ سيور حقائب، وقاعة للسفر والوصول مخصصة لكبار الزوار، و٦ كاونتر لشركات الطيران، وكاونتر استعلامات، ومحطة تبريد جديدة قدرها ١٦٤٠ طن تبريد ومحطة كهرباء جديدة قدرها ٧.٥ ميجا وعدد ١٦ أسانسير و٨ سلالم متحركة و٤ كبارى تحميل ركاب تخدم ٤ طائرات و١٢ بوابة رسوم و٢ نظام حجز ذاتى وساحة انتظار تسع ٤٠٠ سيارة وعدد ٢٠ باص ومكاتب شركات الطيران، ومصلى، ومكاتب شركات السياحة، ومنطقة بنوك، ومكاتب الحجر الصحى، ومحلات تجارية، ومنفذ مصر للطيران للأسواق الحرة، وكافيتريات، ومسجد يسع ٥٥٠ مصليًا.

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هذا بالإضافة إلى تطوير أنظمة الأمان، لتكون مطابقة للمعايير الدولية حيث تم تزويد المطار بأحدث كاميرات المراقبة وأنظمة الكشف على الحقائب والمعادن وتشمل خدمة الكشف عن الحقائب من خلال وحدات k٩، و١٦ جهاز X-RAY لتفتيش الحقائب فضلا عن التفتيش اليدوى، و7 بوابات معدنية لتفيش الركاب، كما تم تركيب نظام للإنذار الآلى ضد الحريق، ونظام للتحكم بالدخول، وأنظمة مراقبة بالكاميرات كما تم تطوير الحقل الجوى، وإنشاء ممر جديد بطول ٣٦٥٠ م وعرض ٦٠ م، وبقوة تحمل PCN ٨٧، وترماك بمساحة (٦٥٠ م × ٢١٠ م) يسع ٨ طائرات طراز عريض، وأنظمة الهبوط الآلى، وتم تزويد المطار بأنظمة هبوط إلى (ILS/DME)، وعدد ٩ استاند تسع حتى ١١ طائرة ومبنى برامج المراقبة بارتفاع ٤٤ مترا مجهزا بأحدث الأجهزة الخاصة لإدارة الحركة الجوية ومحطة الرصد الآلى لخدمة الطيران.

ما شهده مطار سفنكس من أعمال تطوير يهدف إلى خدمة سكان محافظات الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، والمنوفية وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة، وتنشيط «سياحة اليوم الواحد»، نظرًا لقربه من المناطق الأثرية، بما يسهم فى جعله مطارا عالميا مجهزا بأعلى الإمكانيات بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية لخدمة الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

جدير بالذكر أن مطار سفنكس الدولى، يعد واحدا من أهم المطارات المصرية الجديدة التى أهداها الرئيس عبدالفتاح السيسى لقطاع الطيران المدنى من أجل تعزيز قدراتها على النمو والارتقاء بما يتماشى مع الأهداف التنموية لرؤية مصر المستقبلية 2030 من وبما يصبو لصالح اقتصاديات الدولة المصرية، هذا وقد يقع المطار غرب مدينة القاهرة بمحافظة الجيزة بالكيلو 45 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة سفنكس الجديدة والشيخ زايد، ويأتى اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الطيران المدنى لاعتبارة رافدًا مهمًا ورئيسيا لتنمية حركة السياحة والتجارة، ويكتسب مشروع تطوير مطار سفنكس يكتسب أهمية كبيرة خاصة لقرب المطار من منطقة الأهرامات وقربة من المتحف المصرى الكبير.

أكاديمية الطيران المصرية تحقق الريادة فى التدريب بالشرق الأوسط بمنح إجازة صيانة الطائرات طبقًا لتشريعات «EASA» و«ICAO».

ومن ناحية التصميم والشكل المعمارى للمبنى قد تم مراعاة تصميم المطار ليؤكد على التراث الفرعونى والذى يعكس النمو الحضارى لجمهورية مصر العربية وتعتمد فكرة التصميم الرئيسية على المزج بين الهوية الفرعونية والتصميم الجمالى الحديث وتجسد ذلك من خلال الأعمدة الفرعونية فى مدخل البهو الكبير بالمطار بالإضافة إلى دمج جداريات فرعونية بداخل المطار.

وعلى صعيد مواكبة المطار للأهداف البيئية والتنمية المستدامة تم الاعتماد على استخدام الطاقة الشمسية فى إضاءة مبانى المطار، بما يحقق أعلى مستويات السلامة والجودة البيئية، وكذلك التوسع فى استخدام لمبات توفير الطاقة بجميع صالات المطار والمكاتب الإدارية، وإنشاء محطة للنقل العام خارج المطار لخدمة الركاب والعاملين بالمطار.

مطار شرم الشيخ مطار أخضر للحفاظ على البيئة واستقبل ضيوف مصر فى COP27

تطوير الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية

ومن الإنجازات تطوير الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية ومنها تطوير منظومة السيور وأجهزة الكشف عن الحقائب من خلال اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة وتدبير أجهزة ومعدات ذات تقنيات حديثة التى تضمن سلامة الخدمات المقدمة إلى الراكب وتحسين أداء المنظومة الأمنية بوجه عام على النحو التالى:

استكمال تركيب أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.. التأكيد على استكمال الأسوار مع تفعيل منظومة المراقبة عليها.. وتفعيل تعليمات الأمن والسلامة لمناطق انتظار الطائرات، واستغلال ما تم توريده من أجهزة ومعدات (المرحلة الأولى لتدبير الأجهزة الأمنية) وهى عبارة عن أجهزة (الكشف عن البضائع– الكشف عن الحقائب الكبيرة/ الصغيرة– الكشف عن أثر المتفجرات– بوابات تفتيش أشخاص) مما أدى إلى رفع معدلات الأداء الأمنى وتقديم خدمة أمنية مميزة حظيت على إجماع دولى بالإشادة بإجراءات التأمين الخاصة بالمطارات المصرية.

افتتاح مطار سفنكس الدولى بعد تطويره وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى مليون راكب سنويا بتكلفة ٢ مليار جنيه

تطوير أنظمة الملاحة

ومن التطوير أيضاً تطوير أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات بما يحقق السيطرة الكاملة على المجال الجوى المصرى، إنشاء شبكة الأقمار الصناعية الجديدة، سيتم إنشاء شبكة الأقمار الصناعية الجديدة بغرض استخدام أحدث التقنيات فى مجال الملاحة الجوية خاصة (الاتصالات - الملاحة - الرادارات) من خلال إنشاء شبكة أقمار صناعية مكونة من محطة مركزية بمركز القاهرة للملاحة الجوية وعدد (21) محطة أقمار صناعية بالمواقع الخارجية.

تطوير مصر للطيران

وضعت الشركة القابضة لمصر للطيران رؤية استراتيجية لتطوير الشركة تعتمد على اختيار القيادات الشابة المؤهلة والنهوض بالعنصر البشرى من خلال تعظيم روح الانتماء واستكمال خطة تطوير أسطول الشركة وإعادة هيكلة الشركة القابضة.. وتستهدف مصر للطيران الوصول بحجم أسطولها إلى 80 طائرة خلال عام 2020 فى إطار خطتها الاستراتيچية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية بعد استلام الطائرات الجديدة التى تم التعاقد عليها خلال العامين الماضين.. فقد تسلمت مصر للطيران 6 طائرات من طراز B787-900 طائرة الأحلام– وهناك تعاقد على طائرتين من نفس الطراز كما تسلمت عدة طائرات من طراز إيرباص A220-300 من أصل 12 طائرة متعاقد عليها بالإضافة إلى تسلم عدة طائرات من طراز A320neo من أصل 15 طائرة متعاقد عليها.. كم انضم 300 طيار جديد مؤخرًا للشركة تزامنًا مع زيادة أسطول الشركة.. وقامت الشركة القابضة لمصر للطيران فى نوفمبر العام 2019 بدمج شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية «إكسبريس» إلى مصر للطيران للخطوط الجوية ضمن خطة إعادة هيكلة الشركة بحيث يتم إنهاء عمل قطاع عمليات اكسبريس فى يونيو 2020 بعد بيع آخر طائرة لديها من طراز إمبراير 170 ونقل العاملين بالشركة لشركة مصر للطيران ليكون التشغيل تحت قطاع عمليات الشركة الأم وتحويل 3 طائرات من طراز A220-300 من طائرات ركاب إلى طائرات بضائع وجار دمج نشاط نقل البضائع من شركة الشحن مع شركة الخطوط الجوية وتحويل شركة الخدمات الأرضية إلى مقدم خدمة متكامل قادر على المنافسة دوليًا وتحويل الشركة القابضة إلى كيان استراتيجى تكون مهمته إدارة المحفظة المالية ووضع استراتيجيات المجموعة ومتابعة تنفيذها ومضاعفة ركاب الترانزيت على مصر للطيران لتصل إلى 4 ملايين راكب عام 2021.

وقد نجحت الشركات التابعة للشركة القابضة فى تجديد شهادات الايزو المعتمدة من الاتحاد الدولى للنقل الجوى (الاياتا) كما اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية اعتماد إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ووقعت العديد من الاتفاقيات مع شركات الطيران العالمية لتقديم الخدمات الفنية له.

أكاديمية الطيران

قامت الأكاديمية مؤخرا بضم أحدث طائرات التدريب الجديدة من طراز «Beechcraft Bonanza G36» و58 Beechcraft Baron وبذلك وصل عدد أسطولها إلى 25 طائرة ويأتى ذلك فى إطار خطة الأكاديمية لتحديث وتطوير أسطولها، كما حققت الأكاديمية الريادة دون عن غيرها من أكاديميات التدريب بمنطقة الشرق الأوسط بمنح إجازة صيانة الطائرات طبقا لتشريعات EASA وICAO.

تداعيات جائحة كورونا على القطاع

أسهمت هذه الإجراءات فى تحسن نتائج أعمال الشركة ولكن جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد وتوقف حركة الطيران فى العالم لتواجه الوزارة أزمة كبيرة فى توفر السيولة نتيجة خسائر عدم التشغيل.. ليبذل الطيران جهودًا كبيرة فى عودة العالقين ويتحمل وأبناءه تحت لواء الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى الحالى مع جيش مصر الأبيض نقل المصريين من كل مكان فى العالم رغم غلق معظم المطارات مجالها الجوى.. مما حدا بالرئيس السيسى إلى توجيه الحكومة بدعم قطاع الطيران وطلب من وزارة المالية تحمل بعض الأعباء المالية عن القطاع لمساندته فى التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.. وطالب بدراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدنى إلى جانب حزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بكل القطاعات المتضررة بسبب أزمة كورونا.. وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس منحت المالية الشركة القابضة لمصر للطيران مليارى جنيه قرضًا مساندًا تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80٪ من حجم التشغيل عام 2019 وذلك ضمن حزمة الإجراءات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية المتضررة.

المشروعات الاستثمارية

ولاستعراض مستقبل الطيران المدنى فى ظل جائحة كورورنا استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ملفات عمل الوزارة والمشروعات الاستثمارية التى تقوم بها، بحضور الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.. واستمع إلى شرح تفصيلى من وزير الطيران حول المشروعات الاستثمارية التى توليها الوزارة اهتماماً بالرغم من تأثير جائحة كورونا. وأثنى «مدبولى» على المشروعات الاستثمارية التى تنفذها الوزارة وكذا الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة بهدف تخفيف تداعيات جائحة كورونا التى أثرت بشكل كبير على صناعة النقل الجوى حول العالم، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتطوير منظومة الطيران المدنى، لما تقوم به من دور حيوى فى خدمة الاقتصاد القومى وتعزيز العلاقات بين مصر ومختلف البلدان.

كما استعرض مخطط طرح الأراضى الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران وعرضها على المستثمرين، حيث أوضح وزير الطيران أنه يتم حالياً دراسة اتخاذ المراحل النهائية من طرح الأراضى الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران، التى تتميز بموقع فريد وجاذب للاستثمار، خاصة فى ظل تطوير شبكة الطرق والمحاور المحيطة بالمطارات التى توليها الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا.

COP27 مطار شرم الشيخ مطار أخضر

تقوم وزارة الطيران المدنى بتنفيذ استراتيجية لاستكمال مشروعات التطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة المطارات المصرية، وذلك بشكل يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.. وجارٍ تطوير مطار شرم الشيخ لزيادة طاقته الاستيعابية لمواكبة الحركة الجوية والسياحية المتزايدة إلى مدينة شرم الشيخ، وكذلك استعدادًا لمؤتمر قمة المناخ الذى سيعقد بالمدينة فى نوفمبر المقبل، وسيجرى زيادة طاقة المطار الاستيعابية من 7٫5 مليون راكب إلى 9٫5 مليون راكب سنويًا.. ويجرى التنسيق حاليًا مع وزارة الإنتاج الحربى للتوسع فى استخدام وسائل النقل «الأخضر» بقطاع الطيران، وذلك من خلال تحديث أسطول النقل والمعدات والتوسع فى استخدام وسائل النقل «الأخضر» من سيارات «كهربائية» بالمطارات المصرية وخاصة مطار شرم الشيخ، إلى جانب تركيب محطة طاقة شمسية بالتنسيق مع وزارتى البيئة والكهرباء بمطار شرم الشيخ، الذى تستهدف وزارة الطيران تحويله إلى مطار أخضر للحفاظ على البيئة.