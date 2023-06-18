التوتر والقلق يسيطر على أولياء أمور طلبة الثانوية العامة بالإسماعيلية



حالة من القلق والتوتر سيطرت على أولياء أمور طلبة الثانوية العامة في محيط لجان الامتحانات بالاسماعيليه.حرارة الطقس وسطوع أشعة الشمس لم تمنع الأهالي من الانتظار لنحو ثلاثة ساعات كاملة هي زمن امتحان اللغة العربية حتى يطمئنوا على أولادهم.

ساعات ثقيلة تقضيها الأمهات بين الدعوات وتلاوة القرآن والذكر أمام اللجان انتظارا حتى ينهي أولادهم الامتحان وتأتيهم البشرى.

الساعات تمر ثقيلة واستشعر أن مجهود عمري داخل اللجنة ...انتظر الاطمئنان على ابنتي ....هكذا جاءت كلمات اسماء إحدى أولياء الأمور التي رفضت أن تغادر محيط لجنة الامتحان رغم حملها طفلها الرضيع حتى تطمئن على ابنتها التي تؤدي الامتحان اليوم أمام مدرسة الاسماعيليه الرسمية التجريبية للغات.

على بعد أمتار جلست أسفل عمارة 4 سيدات يتمتمن بكلمات تبين بعد الاقتراب منهن أنها اذكار وايات من القرآن الكريم في محاولة لتهدئة أنفسهن على مدار فترة الانتظار .وتقول مروة إحدى أولياء الأمور

لا أخشى صعوبة الامتحان من سهولته على ابنتي كل ما أتمناه أن تخرج الامتحان وهي راضية ومرتاحة حتى لا تتأثر نفسيتها التي تتعرض لضغط كبير على مدار عام دراسي كامل. ووافقتها الرأي وفاء التي أكدت أن الثانوية العامة لازال البعبع الذي يؤرق الأسر المصرية مهما اختلفت الأنظمة التعليمية وتوالت الوزارات.وقالت مهما تغيرت ملامح الامتحانات فهناك قناعة لدى أولياء الأمور أن الثانوية العامة عنق الزجاجة التي تحدد من بعدها مصير أبناءهم الدراسي وهي تتويج لمجهود سنوات العمر الماضية مع أبناءنا.

وكان وزير التربية والتعليم تفقد أمس السبت جاهزية لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية اليوم الأحد امتحان اللغة العربية في نهاية العام الدراسي لعام 2023 .وكان الطلاب أدوا الأسبوع الماضي الامتحانات في المواد غير المضافة للمجموع.

وتشهد محيط اللجان منذ الساعات الأولى انتشارًا أمنيًا مكثفًا حيث تم الدفع ببوابات إلكترونية على مداخل اللجان وتم منع مرور السيارات من الشوارع المواجهة للجان الامتحانية. ورصدت الوفد وضع مظلات على مداخل اللجان لحماية الطلبة من حرارة الطقس أثناء عمليات التفتيش.

ويؤدي الامتحانات نحو ١٠ آلاف و٨٥٨ طالبًا وطالبةً أمام ٣٥ لجنةً موزعة على ٨ إداراتٍ تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.



وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أكد أن المحافظة أتمَّت استعدادها لاستقبال الطلبة والطالبات بلجان الثانوية العامة لهذا العام، موجهًا بتذليل كافة العقبات لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، مع انعقاد غرفة العمليات طوال فترة الامتحانات لتلقي أي شكاوى وسرعة حلها.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية كلمة لأبناءه الطلاب حثَّهم فيها على الهدوء والتأني والالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم أثناء أدائهم الامتحانات متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وأوضح محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات، تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالإدارات والمديرية واتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات للغش وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية.

وتابع "بحيري" أنه سبق أن عقد اجتماعًا موسعًا بتوجيهات محافظ الإسماعيلية مع جميع الجهات التنفيذية لمناقشة خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ومركز الأسئلة والمفاهيم، بالإضافة إلى تأمين الاستراحات الخاصة بالملاحظين المغتربين وِفق إجراءات تأمينية مشددة كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار ٢٤ ساعة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من وضع خطة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وضمان عدم انقطاع الكهرباء خاصةً مع فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة.

كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان الامتحانات والمدارس ورفع المخلفات والقمامة بمحيط المدارس أولاً بأول، وتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية سير الامتحانات.