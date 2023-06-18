إصابة 7 في حادث سير بالمنوفية

تعرض 7 أشخاص للإصابة بإصابات بالغة إثر حادث تصادم 3 سيارات ملاكى على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، حيث تم نقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت مديرية أمن المنوفية قد تلقت إخطارا يفيد بإصابة عدد من المواطنين في حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي علي الطريق الإقليمي بدائرة المركز، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حالة تسمم تُصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة

وفي سياقٍ مُتصل، تعرض 4 أشخاص للإصابة من أسرة واحدة "زوجين وطفليهما" بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة كشري فاسدة من أحد المطاعم، بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم بتلقيهم استغاثة لنقل أسرة مصابة بحالة تسمم غذائى إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إصابة أسرة مكونة من 4 أفراد، مقيمة بمنطقة كيمان فارس بدائرة قسم أول الفيوم، بتسمم حاد، جراء تناولهم وجبة كشرى فاسدة من أحد المطاعم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة "كرم. ك" 48 سنة، وزوجته "غادة.ع" 38 سنة، وطفليهما "كريم. ك" 10 سنوات، و"غصون. ك" 8 سنوات، بتسمم حاد، وجرى نقلهما إلى مستشفى الجامعة بالفيوم، وتم عمل الاسعافات اللازمة للمصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

وعلى جانب آخر، قررت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي تأجيل محاكمة المتهمين بقتل موظف بحي أول المحلة داخل مخزن، أحدهما شقيق زوجته الثانية والثاني من أقاربه لجلسة الأربعاء المقبل.

كانت المحكمة قد انعقدت اليوم لنظر أولي جلسات المحاكمة، وأصدرت قرارها المتقدم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، ألقت القبض على شقيق الزوجة الثانية للقتيل وأحد اقاربه لقيامهما بقتل المجني عليه والتخلص من جثته في جراج مجاور لمنزله بسبب خلافات عائلية.

كان حارس العقار قد اكتشف وجود دماء في جراج مجاور للمنزل ملك المجني عليه، وعلى الفور تم الاتصال بالشرطة التي انتقلت لمكان البلاغ لفحص الواقعة.

وتبين أن الجثة لموظف بحي أول المحلة يدعي"ه.ا"58 سنة، وتم ضبط المتهمين واحالتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية لنظر جلسات محاكمتهم.