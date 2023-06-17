تنفيذ المشروع المجتمعي للحد من التأثيرات المناخية بمحافظة أسيوط

تواصل وزارة الشباب والرياضة _ الإدارة المركزية لتنمية الشباب _ الإدارة العامة للبرامج التطوعية و الكشفية تتفيذ المشروع المجتمعى للحد من التأثيرات المناخية ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط .

نفذ فريق الجوالة بمركز شباب بنى زيد، المشروع المجتمعى الحد من التأثيرات المناخية،والذي تضمن تشجير وزراعة أشجار الزينة والأشجار المثمرة وتوزيع سلات القمامة على الجهات الحكومية داخل الوحدة المحلية والمجلس المحلى وداخل مركز الشباب ، بالإضافة إلي تركيب لمبات ليد صديقة البيئة وموفرة للطاقة بأعمدة القرية و بمركز الشباب .



