السبت 17 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تنفيذ المشروع المجتمعي للحد من التأثيرات المناخية بمحافظة أسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة _ الإدارة المركزية لتنمية الشباب _ الإدارة العامة للبرامج التطوعية و الكشفية تتفيذ المشروع المجتمعى للحد من التأثيرات المناخية ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط .

txt

الشباب والرياضة تُنفذ عدد من الدورات التدريبية عن الإدماج الاجتماعي

نفذ فريق الجوالة بمركز شباب بنى زيد، المشروع المجتمعى الحد من التأثيرات المناخية،والذي تضمن تشجير وزراعة أشجار الزينة والأشجار المثمرة وتوزيع سلات القمامة على الجهات الحكومية داخل الوحدة المحلية والمجلس المحلى وداخل مركز الشباب ، بالإضافة إلي تركيب لمبات ليد صديقة البيئة وموفرة للطاقة بأعمدة القرية و بمركز الشباب .


 

مواد متعلقة

حقيقة تواجد سمكة قرش في الإسكندرية.. كبير الصيادين يكشف مفاجأة صادمة

أكبر معمرة على وجه الأرض تحتفل بعيد ميلادها الـ123

انتظام اعمال الفرز في انتخابات الغرفة التجارية بالاسماعيليه

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو تنديدًا بالتعديلات القضائية
الجريدة الورقية