اجتاحت الملايين من الحشرات الزاحفة المعروفة باسم صراصير المورمون، ولاية نيفادا الأمريكية، الأمر الذي أثار الرعب في قلوب السكان، وقدموا بلاغات عاجلة إلى السلطات .

اقرأ أيضا.. صراصير في الأذن.. قصة مرعبة لرجل يتناول الطعام على السرير| لن تكررها

وغطت الصراصير الطرق الرئيسية والمباني، وانتشرت الفيديوهات بشكل واسع على السوشيال ميديا، لتجتاح الصراصير ست مقاطعات في نيفادا.

صراصير المورمون تجتاح ولاية أمريكية

من جانبه قال جيف نايت، عالم الحشرات بقسم الزراعة في نيفادا: "الصراصير تتعرض للدهس، فقد تغطي الطرق بالصراصير".

ويعود أصل الصراصير إلى غرب الولايات المتحدة، وهي الاَن في مرحلة الهجرة، ولديهم دورة من أربع إلى ست سنوات ثم يخرجون في حالة سبات لبضع سنوات.

صراصير المورمون

كانت صراصير المورمون تضر بالمزارعين في الغرب الأمريكي لأكثر من قرن. لقد حصلوا على هذا الاسم لأن أسراب الحشرات دمرت حقول مستوطنين المورمون في يوتا في منتصف القرن التاسع عشر.

منذ ذلك الحين استمروا في تدمير الذرة والشوفان والقمح والجاودار والشعير ، وهي من أكثر المحاصيل ربحية في الولاية ، وفقًا لجامعة ولاية يوتا.