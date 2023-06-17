رئيس السنغال: أفريقيا تسعى لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية بالحوار

أكد رئيس السنغال، ماكي سال، إنه دوما ما كانت روسيا وأوكرانيا تستمعان لأفريقيا، وفي كل مرة تطرقت الدول الأفريقية إلى ما يهمها وجدت استجابة منهما، مما يعكس العلاقات الجيدة والتي عززتها قمة جنوب أفريقيا، وستتعزز بصورة أعمق بفضل قمة يوليو المقبل.

وأضاف ماكي سال، أنه يشدد على شكره لروسيا على استضافة الدول الأفريقية بطريقة جيدة وترحاب شديد، حين جاءت لرئاسة الاتحاد الأفريقي.

وتابع: «ننقل اهتمامنا بالحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا، وأظهرتم رغبتكم في رفع الحظر، خاصة مع وجود لاعبين مثل تركيا والاتحاد الأوروبي، وكان هناك وقتها اتفاق من أجل عدم وقف إمدادات الحبوب للقارة الأفريقية».

وذكر: «في إطار مهمة وساطة جديدة، ذكرها رئيس الاتحاد الأفريقي، أشدد أن المبادرة مهمة، طيبة النوايا، وتظهر الرغبة الطيبة للقارة لحل الأزمة، والمساعدة في حل القضايا الإنسانية، وإقامة أجواء الثقة ليكون هناك مناخ حوار بين الطرفين».

سال: روسيا تحترم ميثاق الأمم المتحدة

وأوضح: «نقلنا الرسالة في كييف للرئيس الأوكراني، والحوار لم يتم استبعاده، ورغم بعض الشروط، إلا أنني مقتنع بأن روسيا، وهي إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، تحترم ميثاق هذا الكيان الدولي».

و أكد: «كثيراً ما أحدد هنا، رغم الوضع العسكري على أرض الواقع، فمن المهم الحفاظ على أروقة الحوار والمحادثات مفتوحة، وتقديم القضايا والاعتبارات الإنسانية على أي شيئ آخر، ويمكن حل باقي القضايا لاحقاً، لكن تعزيز القضايا الإنسانية يأتي أولاً، وأبرزها قضية تبادل السجناء».

وأضاف الرئيس السنغالي: «أحيي إطلاق سراح بعض الأسرى في 9 يوليو 2022، وهو ما يوصف بالعمل الإيجابي»، واختتم كلمته بقوله، «جئنا لنقول لكم: أفريقيا تريد السلام بين روسيا وأوكرانيا، وهو سلام ممكن بالتسوية والحوار».

جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووفد رؤساء المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، في سان بطرسبرج، اليوم السبت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية».