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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

استعدادات مكثفة بالمحافظات لتدشين مبادرة يوم الخير "لبسك لغيرك عيد"

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ادارة الفتاة والمرأة" بمشاركة أندية التطوع والجوالة ، متابعة مراحل التجميع والفرز،استعداداً لتدشين مبادره يوم الخير " لبسك لغيرك عيد" ، داخل مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية.

وتتم المتابعة لمرحلة الفرز والتكييس للملابس بعد التأكد من صلاحيتها وجودتها ،حيث شملت ( مركز شباب العدوه بمحافظة المنيا - مركز شباب الهياتم بمحافظة الغربية -مركز شباب ام خلف بمحافظة بورسعيد - ادارة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مراكز شباب كفر مناقر و ١٥ مايو و بدهل بمحافظة القليوبية  - مركز شباب سموحه بمحافظة الإسكندرية -مركزي شباب التل والسحارة بمحافظة الإسماعيلية - مركزي شباب دهميت و ادفو بمحافظه اسوان ).

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تاتي هذه المبادرة حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على تكرارها عقب  تنفيذها بعيد الفطر الماضي ، في محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير بعض الإحتياجات الأساسية وذلك بمشاركة أندية التطوع بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

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