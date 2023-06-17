استعدادات مكثفة بالمحافظات لتدشين مبادرة يوم الخير "لبسك لغيرك عيد"

تواصل وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ادارة الفتاة والمرأة" بمشاركة أندية التطوع والجوالة ، متابعة مراحل التجميع والفرز،استعداداً لتدشين مبادره يوم الخير " لبسك لغيرك عيد" ، داخل مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية.



وتتم المتابعة لمرحلة الفرز والتكييس للملابس بعد التأكد من صلاحيتها وجودتها ،حيث شملت ( مركز شباب العدوه بمحافظة المنيا - مركز شباب الهياتم بمحافظة الغربية -مركز شباب ام خلف بمحافظة بورسعيد - ادارة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مراكز شباب كفر مناقر و ١٥ مايو و بدهل بمحافظة القليوبية - مركز شباب سموحه بمحافظة الإسكندرية -مركزي شباب التل والسحارة بمحافظة الإسماعيلية - مركزي شباب دهميت و ادفو بمحافظه اسوان ).

تاتي هذه المبادرة حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على تكرارها عقب تنفيذها بعيد الفطر الماضي ، في محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير بعض الإحتياجات الأساسية وذلك بمشاركة أندية التطوع بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.