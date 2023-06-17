تحرير 61 محضر في حملة تفتيشية بالسنطة وزفتي وطنطا

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن تحرير 61 محضر خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والمخابز، بكلا من السنطة، زفتى، ومركز طنطا.

وأكد المحافظ، أن اللجان تضم ممثلين من ( مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء) حيث تم المرور على الأسواق والمنافذ والمحال الخاصة ببيع السلع الغذائية إلى جانب المرور على المخابز البلدية، وتم تحرير 26 محاضر من قبل مديرية التموين مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، نقص وزن رغيف الخبز، التصرف في دقيق مدعم، عدم وجود ميزان حساس، عدم مطابقة مواصفات العجين، تجميع خبز مدعم، عدم إعلان قائمة التموين.

وأضاف محافظ الغربية، أن مديرية الصحة قامت خلال المرور بتحرير 17 محضر لعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية إلى جانب بيع مثلجات غير صالحة، كما حرر الطب البيطري 4 محاضر للذبح خارج المجازر بالإضافة إلى تحرير الوحدات المحلية لعدد 14محضر نظافة وإشغال للطريق.

وفي السياق ذاته تم إعدام 10 كيلو أطعمة منتهية الصلاحية بالسنطة إلى جانب ضبط وتحريز20 كجم سجق بلدي للاشتباه في صلاحيته منتهية الصلاحية بمركز طنطا .

وتهيب محافظة الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ " أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).