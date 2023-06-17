منشور على الفيس بوك ينهي رحلة تاجر كيف

تداول أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الأجتماعي "الفيس بوك" منشور مدعوم بصور عبر حسابة الشخصي متضمناً إدعاء صاحب الحساب المشار اليه بقيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة كوبرى القبة بمحافظة القاهرة وتم القبض على المتهم واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقاهرة بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديده وضبطه وتبين أنه ( مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .