هبة مجدي تشبه زهرة في بستان الربيع والأناقة تزيد من جمالها

تعد النجمة هبة مجدي من أبرز نجمات الفن أناقة وجاذبية، تتميز بذوقها الرفيع في اختيار أزيائها الناعمة المفعمة بالبساطة والاحتشام وهذا ما جعلها محط اهتمام وإنتباه جمهورها.

واستطاعت هبة مجدي بإطلالة زاهية مستوحاه من زهور الربيع المفعمة بالاناقة، تتناسب مع كافة المناسبات الخاصة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من أعلى وفضفاض من أسفل في آن واحد، صمم من قماش الساتان الأسود مزركش بالزهور الحمراء، يتوسطه حزام رفيع حول خصرها، لتعكس قوامها الممشوق.

وتزينت ببعض المجوهرات الناعمة المرصعه بحبات الألماس لتزيد من فخامة إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتبرز جمال ملامحها دون تكلف مع بعض لمسات الكحل والماسكرا السوداء ولون البينك اللامع في الشفاه.

هبة مجدي

ولدت الفنانة هبة مجدي عبد المنعم "28 يوليو 1988"، وهي ممثلة مصرية، درست في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم نقد مسرحي وأيضا تدرس في معهد الموسيقي العربية بأكاديمية الفنون وأيضا لديها موهبة رقص الباليه منذ أن كان عمرها 5 سنوات، في عام 2016 تزوجت من الفنان المصري محمد محسن، وفي عام 2017 رزقت بطفلة اسمتها "دهب".

بدأت في مجال الفن والثمثيل بالتحاقها بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة الدكتور جمال سلامة ثم تدربت على يد المايسترو صلاح عرام وكانت معها آمال ماهر في ذلك الوقت ثم بعد ذلك اشتركت هبة في مسلسل بوجي وطمطم ثم مع أسطورة الكوميديا الراحل فؤاد المهندس في فوازير عمو فؤاد وكان في خلال عام 1998 حتي 2003.

أول أعمالها التلفزيونية كانت في مسلسل العيد ألوان من إخراج محمد رجائي حينما كانت في الصف الرابع الابتدائي وكانت تشارك فيه سمية الخشاب وشاركت أيضاً في العديد من مسلسلات الأطفال في ذلك الوقت وأيضاً مسلسل عائلة مجنونة جدا لفتحي عبد الوهاب ورانيا فريد شوقي.

أما عن بدايتها في مسلسلات الكبار فكان أولهم مسلسل قاسم أمين مع المخرجة إنعام محمد علي ثم مسلسل الإمبراطور مع المخرج جمال عبد الحميد ثم امرأة من نار مع الفنانة إلهام شاهين والمخرج أحمد صقر وبعدها قامت بدورها في مسلسل مباراة زوجية الذي كان من إخراج إنعام محمد علي وأيضا دورها في مسلسل سارة مع الفنانة حنان ترك والفنان أحمد رزق وكانت كلها أدوار صغيرة.