"سطلانة" تتخطى حاجز 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب بسبب الأهلي

نجحت أغنية سطلانة، التي طرحت ضمن أحداث فيلم “بعد الشر”، أن تحقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كسرت حاجز الـ5 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب، والمنصات السمعية والإلكترونية،.

وجاء ذلك بعد قيام لاعبو النادي الأهلي بترديد كلمات الأغنية خلال احتفالاتهم عقب فوزهم ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي.

صناع أغنية سطلانة

أغنية سطلانة من كلمات طارق حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو، وشارك في غناءها عبدالباسط حمودة، حمدي بتشان، محمود الليثي، حسن الخلعي، وجاءت ضمن مشهد تم تصويره داخل عنبر مستشفى للأمراض العقلية.

سطلانة

وكانت شهدت أغنية سطلانة انتشار ملحوظا بعد الفوز الساحق للنادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه على حساب فريق الوداد المغربي، واحتفل لاعبو الفريق على أنغام أغنية "سطلانة"، وعلى الفور تصدّرت محركات البحث عن هويتها بعد انتشار مقاطع الفيديو للاعبين وهم يرقصون عليها فرحين بالنصر.

أغنية سطلانة..تنتقل من مصر إلى المغرب

ولم تتوقف أغنية سطلانة عند لاعبي الأهلي فقط، بل انتقلت لفريق الرجاء المغربي الذي احتفل على أصداءها أيضًا بعد انتصارهم على الوداد بعد خسارتهم دوري أبطال أفريقيا.

سطلانة..احتفل بها الأهلي والرجاء سويًا

يذكر أن نادي الرجاء البيضاوي هو الغريم التقليدي للوداد، واحتفالهم على أنغام "سطلانة" هو نوع من أنواع الفخر بلذة الانتصار عليهم و"التحفيل" على لاعبيه بسبب خسارتهم الجسيمة أمام النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، فاستخدموا ذات الكارت الرابح الذي رقص عليه لاعبو النادي الأهلي عند انتصارهم عليه.

سطلانة

سطلانة

أغنية سطلانة تم تقديمها خلال أحداث فيلم "بعد الشر" الذي عُرض حديثًا في السينما المصرية، وارتفعت مشاهدات الأغنية لأرقام قياسية بعد استخدام الأهلي لها للاحتفال بلقب بطل أفريقيا، حيث وصلت لأكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

سطلانة

كانت الاغنية بأداء رباعي شعبي لأبرز مطربي ذلك اللون في مصر وهم "عبد الباسط حمودة، محمود الليثي، حمدي بتشان، حسن الخلعي"، من كلمات : مصطفي حسن الحان : كريم عاشور توزبع : أماديو.

مطربو أغنية سطلانة

وتقول كلماتها "ادكتور شوفلي تصريفة ابوس ايديك اكتبلي روشته ده انا جوايا حتة نضيفة خدها ارميها ف اي حتة نفسي اقطعها نفسي اقلعها زي ما بقلع الجاكتة ده الناس وحشة وحشة وجيت ابيع حب ماحدش نفعني قفلت الدكانة هوووووه سطلانه كنكة بن تفوقفني مافوقتش رشة ماية تفتحني مافتحتش راكب دماغي ودايس ومزاجي ف الطالع خالص اسرع من صواريخ وكالة ناسا ده الواحد ياما آسي هابعد بعيد لاتعدي م الناس العيانة ااااووووووه سطلانة والنبي تديني ياشيف حبة دلع ف رغيف علشان اشبع م الفرحة واوفر المصاريف عمالة الدنيا تلف تلف ومرقصانا.