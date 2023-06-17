أسماء الجمال تتقدم بطلب إحاطة للحكومة لعدم توصيل الصرف الصحي لمستشفى الصف

تقدمت النائبة الوفدية أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير الإسكان، لعدم الموافقة على وصلة صرف مؤقتة لمستشفى الصف المركزي.

أسماء الجمال: لم يتم توصيل الصرف الصحي للمستشفى منذ إنشائها

وقالت النائبة أسماء الجمال: "لقد تم بناء مستشفى الصف المركزي منذ سنوات عدة ولم يتم توصيل الصرف الصحي لها، ويتم تفريغ الصرف بواسطة سيارات كسح ويؤدي ذلك إلى تلوث البيئة وغمر مناطق داخل المستشفى بالصرف الصحي بسبب هذه الطريقة في التخلص من الصرف يجعل المستشفى مكان غير صحي، وينعكس بالسلب والضرر علي المراضي وطاقم الأطباء والممرضيين" داعية إلى سرعة الانتهاء من توصيل الصرف الصحي لمستشفى الصف المركزي الذي يتردد عليها الكثير من الأهالي".

أسماء الجمال: تم إنشاء المستشفى بتكلفة 65 مليون جنيه، بطاقة 91 سرير

وأضافت النائبة أسماء الجمال بأنه تم إنشاء المستشفى بتكلفة 65 مليون جنيه، وتبلغ طاقتها السريرية 91 سرير، وتشتمل المستشفى على عيادات أسنان تخصصية، وعيادات رمد وأجهزة أشعة، و20 حضانة، وجهاز أشعة متنقل وغرفتي عمليات، و16 ماكينة و30 سريرًا للرعاية المركزة، وسكن للتمريض والأطباء، وبنك دم تخزيني ومعمل وثلاجة لحفظ الموتى.