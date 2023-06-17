شرطة الموضة عن إطلالة نانسي عجرم: مكررة ولا تتحمل فلسفة

حرص ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إبداء رأيه لإطلالة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، خلال أحيائها أحدى حفلاتها الغنائية، وجاء تعليق حنا عن إطلالتها بين مؤيد ومعارض على الصفحة الرسمية لشرطة الموضة، قائلًا: "إطلالة نانسي عجرم بـ دبي ب جمبسوت من إيلي صعب، إطلالة مرتبة".

وتابع: " حلوة و لابقتلها... و لوك خفيف نظيف و ما بيتحمل نقد و فلسفة مني (مع انه مش جديد على نانسي و لابسة مثله كتير)".

واختتم: "بس اكيد اكيد لو عملت تسريحة ponytail رح تطلع اجمل مع هيك جمبسوت، و بعطي الاطلالة 7.5/10 شو رأيكم".

وبدت نانسي عجرم بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت جمبسوت أنيق بسيط التصميم من قماش قشر السمك باللون الذهبي تناغم مع قوامها الممشوق، محدد الخصر، ينتمي لقصة الـ v، وتزينت ببعض المجوهرات الناعمة.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها البني القصير منسدلًا بحرية وراء ظهرها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون مع لون الكشمير في الشفاه.

نانسي عجرم

نانسي نبيل عجرم من مواليد 16 مايو 1983 في قرية سهيلة، بمحافظة جبل لبنان؛ مغنية لبنانية، حاصلة على جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية؛ تشتهر بأغانيها المصورة البلاتينية، شكلت ثنائيًا مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي في أغان اشتهرت على الصعيد العربي، مثل: «أخاصمك آه»، «يا سلام»، «آه ونص»، «يا طبطب يا دلع»؛ ولاقت أغنيتها «إحساس جديد» استحسان الجماهير.

حققت نانسي نجاحًا جماهيريًا واسعًا في ألبومات: يا سلام في عام 2003، آه ونص في عام 2004، وفي أوائل القرن الحادي والعشرين قامت بصفقات إعلانية مع شركات مثل كوكاكولا وداماس للمجوهرات وسوني إريكسون.

حياتها الشخصية

ولدت في الأشرفية إحدى ضواحي بيروت، لأسرة مسيحية أرثوذكسية شرقية، والدها نبيل عجرم ووالدتها ريموندا عون، وهي أكبر شقيقها نادين، ونبيل. تزوجت في عام 2008 في قبرص زواجًا مدنيًا من طبيب الأسنان «فادي الهاشم»، وانجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 مايو 2009 أطلقت عليها اسم «ميلا» وغنت لها أغنية بعنوان «يارب تكبر ميلا». في استطلاع رأي أجرته مجلة روتانا، تم التصويت على نانسي على أنها «أجمل أُم» لعام 2009. قررت نانسي عدم الكشف عن ابنتها ميلا حتى ظهرت معها على غلاف مجلة بريستيج في جلسة تصوير حصرية.

وبعدها ظهرت «ميلا» في فيديو كليب «يا كثر». في 23 أبريل 2011، ولدت ابنتهما الثانية وأسمتها «إيلا» وأصدرت أغنية لها بعنوان «حضري لعبك» في نفس يوم ولادتها. في 30 يناير 2019، أنجبت ابنتها الثالثة «ليا»، وبعد أربعة أيام من ولادتها، أصدرت أغنية لها بعنوان «ليا».

حادثة اقتحام منزلها

في 5 يناير 2020، اقتحم متسلل مسلح منزل نانسي عجرم في سهيلة قضاء كسروان.

وتمكن من التسلل والمكوث لأكثر من ساعتين خارج فناء المنزل ثم دخل للمنزل حاملًا مسدسًا صوتيًا من خلال الشرفة المطلة على الحديقة في الطابق الأول وتجول بالمنزل وانتهى بهِ مقتولًا بعد أن أطلق فادي الهاشم زوج نانسي الرصاص عليه، ونقلت وسائل الإعلام عن إصابة نانسي بإصابات طفيفة في ساقها اليمنى خلال الحادثة. وأصبحت الحادثة قضية قضائية تبت فيها المحاكم اللبنانية للحكم في مدى سلامة الإجراءات التي اتخذها الزوج والتي أدت إلى قتل المقتحم، حيث اتهم الهاشم بتهمة «القتل العمد».

بدايتها

في الحادية عشرة من عمرها شاركت في برنامج نجوم المستقبل وأخذت الميدالية الذهبية في فئة الطرب، بعدها اختفت عن أعين الجمهور وبدأت في دراسة فن الصوت والموسيقى وكان عمرها آنذاك أقل من 18 عاما ونقابة الفنانين اللبنانيين المحترفين قبلتها كعضوة و«أن تكون استثنائية».

وأطلقت ألبوم محتجالك ثم شيل عيونك عني، تعرفت على مدير أعمالها الحالي جيجي لامارا أثمر هذا التعاون بينها ألبوم يا سلام الذي أطلقها للشهرة.

اختارتها الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري لتطل في برنامجها أوبرا ونفري شو عبر حلقة خاصة عن المشاهير الأكثر شهرة في العالم وجاء الاختيار عليها كالنجمة الأكثر جماهيرية في الشرق الأوسط. وفي أكتوبر 2009 عينت كسفيرة للنوايا الحسنة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي تضم 22 بلدًا من قبل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، حيث ذكر راي فيرجيليو ممثل المنظمة أن اختيارها تم لأنها ستساعد في دعم القضايا التي تهتم بها اليونيسيف في المنطقة.

شهرتها

في عام 2003 أطلقت ألبومها الثالث يا سلام المتضمن أغنية «أخاصمك آه» والذي حقق نجاحا وانطلاقا لها ولشهرتها وضم الكليب الخاص بها رقصات إثارة وإغراء لكنها في كليبات «يا سلام» و«ياي سحر عيونو» فقد كانت كليبات رومانسية عاطفية مما شكّل بداية مشوارها الرومانسي. وفي عام 2004 أطلقت ألبومها الرابع آه ونص المتضمن بعض الكليبات، وفي العام الموالي تعاقدت مع شركة كوكاكولا وأطلقت أغنية «قول تاني كده» وقد تم تصويره كفيديو كليب.

وفي عام 2006 أطلقت أغنية منفردة «إنت مصري» تزامنًا مع بطولة كأس الأمم الأفريقية، حققت الأغنية شهرة بالرغم ان كلمات الأغنية لا تمت للرياضة بأية صلة حيث أن كلمات الأغنية تتحدث عن الشعب المصري وانتمائهم لبلدهم بصفة عامة، ثم أطلقت البوم يا طبطب ودلع وشاركتها نادين لبكي، وتم تصوير كليب باسم الألبوم وثان باسم «معجبة مغرمة» واستخدم هذا الكليب في الدعاية لشركة كوكاكولا، وأغنية «احساس جديد» من أشهر الأغاني التي قدمتها في كليب تصور فيه بأنها تحب أصما تتواصل معه بلغة الإشارة.

في يونيو 2007 أطلقت ألبوم شخبط شخابيط الذي خصصت أغانيه للأطفال. وفي عام 2008 أطلقت ألبومها بتفكر في إيه وصورت لأغانيه عدة كليبات مثل: «بتفكر في إيه»، «لمسة ايد»، «ابن الجيران»، «ماشي حدي»، وقد فازت بجائزة ورلد ميوزك أوردز لعام 2008 عن ألبومها بتفكر في إيه بعد أن حققت مبيعات عالية بوقت قياسي. وفي عام 2010 أطلقت ألبومها الثامن نانسي 7 وهذا الألبوم حقق مبيعه 5 ملايين نسخة بوقت قصير جدا وحققت رقما قياسيا آخر، كما حازت على جائزة الورلد ميوزك أوردز للمرة الثانية لعام 2011.

في 2019، وفقا لدويتشه فيله شاركت نانسي عجرم في حملة الدعوة إلى التصويت بنعم على التعديلات الدستورية في مصر 2019 «بشكل غير مباشر» عندما أطلقت أغنية «راجل ابن راجل»، وفيها يظهر عبد الفتاح السيسي في أكثر من مشهد. وقد جاءت في نهاية الأغنية عبارة «إهداء إلى شعب مصر». أدى كل من توقيت أغنيتها الجديدة وظهور السيسي فيها إلى انتقادات واسعة بحق الفنانة.