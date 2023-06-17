إنريكي و ألونسو وموتا أبرز المرشحين لخلافة جالتييه في باريس سان جيرمان

أصبح مصير كريستوف جالتييه المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بباريس سان جيرمان علي المحك، خاصةً بعد أن توالت الإنتقادات عليه خلال الفترة القليلة الماضية.

وبات الثلاثي لويس إنريكي وتشابي ألونسو وتياجو موتا أبرز المرشحين لتولي منصب المدرب لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم لكرة القدم.



ويتولي جالتيه منصب المدير الفني لباريس سان جيرمان حالياً، ومن المتوقع رحيله عن قلعة البارسيين خلال الفترة القادمة.

وطرح الثلاث أسماء السابقة في العديد من التقرير الفرنسية التي تعتمد علي مصادر مقربة من داخل إدارة باريس سان جيرمان، واكدت تلك التقارير أن الثلاث أسماء السالف ذكرهم هم الأقرب لخلافة جالتييه حال رحيله.

وفي سياق آخر يترقب ريال مدريد الإسباني موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، بعدما قام اللاعب بإبلاغ إدارة ناديه بعدم رغبته في تفعيل بند الاستمرار حتى نهاية 2025.

ويتحرك باريس سان جيرمان خلال الفترة الحالية للتعاقد مع بديل النجم الفرنسي، بعد اصرار النجم الفرنسي على الرحيل، مما يجعل الإدارة تفكر في الموافقة على بيعه حتى لا يرحل الصيف المقبل مجانًا.

باريس سان جيرمان لا يمانع رحيل مبابي للريال



أبدت إدارة باريس سان جيرمان ترحيبها ببيع مبابي خلال الصيف الحالي، بعدما تمسك اللاعب بالرحيب عن الفريق خلال الموسم المقبل، وعدم تفعيل بند اَخر موسم له مع البي أس جي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن باريس سان جيرمان مرحب للغاية بفكرة بيع مبابي لريال مدريد خلال الصيف الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البي أس جي سوافق على العرض الأفضل ماليًا، لذلك في حالة قرر النجم الفرنسي الانضمام للريال فعليه التواصل مع إدارة الملكي بتقديم عرض قوي.

وشددت "موندو ديبورتيفو" على أن العلاقة بين الملكي وباريس ليست كما ينبغي لكن في حالة تقديم ريال مدريد عرض مالي قوي ستكون صفقة مبابي لصالحه، خاصة وأن اللاعب يرغب في التواجد داخل قلعة "سنتياجو بيرنابيو".

وأضافت: " ريال مدريد في انتظار إشارة إعلان البي أس جي بيع مبابي بشكل رسمي، من أجل البدأ في الاستعداد لشراء تعاقده".

وتابعت: "ريال مدريد جاهز للتحرك خلال الفترة المقبلة، لكن لا يريد الدخول في مزادات مع منافسين، لكن رأي اللاعب سيكون الحاسم في هذا الموضوع".