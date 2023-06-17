عاجل
أب يراقص طفلته ويجبر بخاطرها.. فيديو يخطف القلوب
السبت 17 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على مدرسة في أوغندا

الشرطة الأوغندية
الشرطة الأوغندية

أعلن عمدة بلدة حدودية في أوغندا أنه تم انتشال 41 جثة، من بينها 38 طالبا، في أعقاب هجوم شنه متمردون على مدرسة تقع في غرب أوغندا قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

txt

مصر تدين الهجوم الإرهابي على مدرسة ثانوية في غرب أوغندا

txt

وفاة 25 شخصًا في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على مدرسة بأوغندا

الهجوم علي مدرسة في أوغندا

وذكرت قناة (فرانس 24) اليوم السبت أن الهجوم وقع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة على مدرسة ثانوية في بلدة "مبوندوي" تبعد أقل من اثنين كيلومتر عن الحدود مع الكونغو، مشيرة إلى أنه لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وقالت الشرطة الأوغندية إنه تم تنفيذ الهجوم من قبل القوات الديمقراطية المتحالفة وهي جماعة تتمركز في شرق الكونغو الديمقراطية، وتُتهم الجماعة بشن الكثير من الهجمات ضد المدنيين خلال السنوات الأخيرة ولها صلات بتنظيم "داعش" الإرهابي.

الأردن يدين الهجوم علي  مدرسة غربي أوغندا

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة بمنطقة مبوندوي غربي أوغندا، مساء أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم السبت، تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية أوغندا الصديقة، وإدانتها ورفضها لكافة أشكال العنف. 

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

يذكرأن، أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات التفجيرات الانتحارية التى شهدتها، مدينة كمبالا بأوغندا، مسفرةً عن العديد من الضحايا والمصابين.

 

وتعرب مصر، حكومةً وشعباً - بحسب بيان لوزارة الخارجية - عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيقة، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار أوغندا وتضامنها الكامل معها فى مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.

 

 

مواد متعلقة

الرئيس الأمريكي يُهدد بفرض عقوبات قوية على أوغندا

تونس: الهجوم على الأبرياء لن يزيدنا إلا تعزيزًا لوحدتنا

السعودي للأرصاد يحذر من طقس اليومين المقبلين بالمملكة

البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع تونس في حادث جزيرة جربة

قصف روسي عنيف على كييف وقوات فاغنر تتراجع عن الانسحاب

صلاح محسن يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام دكرنس في كأس مصر

الأعرجي ومجلس الأمن يناقشان الجهد الدولي لإنهاء تهديد داعش

القوات الأوكرانية عاجزة على قلب الموازين في خطوط التماس
الجريدة الورقية