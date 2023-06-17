إصابة 5 أشخاص في حادث سير بالقاهرة الجديدة

تعرض 5 اشخاص للإصابة إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل و سوزوكى أعلى طريق 51 بالقاهرة الجديدة.

وتسبب الحادث في تباطؤ حركة السيارات، وقامت سيارات الإسعاف بالانتقال خلال دقائق معدودة وتم نقل المصابين الى مستشفى الشروق و بدر.

ويقوم رجال المباحث بالإستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث لكشف ملابساتها بالكامل.

وكانت غرفة عمليات النجد قد تلقت بلاغاً من الأهالى بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بالقاهرة الجديدة ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف الى المكان وتبين وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل و سوزوكى أعلى الطريق ونتج عنها وقوع 5 مصابين و نقلو الى مستشفى بدر و الشروق وقام رجال المرور بتسيير حركة السيارات ورفع حطام الحادث .

وعلى جانب آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 71969 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 19436 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كمال ضبطت قوات الأمن 957 مخالفة السير بدون تراخيص و19 مخالفة موقف عشوائى، و4 مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الإنضباط المرورى والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وفي سياقٍ مُتصل، نجح رجال المرور بالإدارة العامة في ضبط 1703 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكترونى، و417مخالفة لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، وتم رفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.