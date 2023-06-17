مروة عبد المنعم تنضم لأسرة مسلسل طبيبة شرعية

انضمت الفنانة مروة عبدالمنعم، لأبطال مسلسل "طبيبة شرعية" بطولة الفنانة بشرى.

ومن المقرر أن تقدم مروة، خلال أحداث المسلسل شخصية فتاة تدعى نرمين.

تفاصيل مسلسل طبيبة شرعية

المسلسل بشرى، مي سليم، رزان مغربي، سارة عبد الله، محمد سليمان، أيمن عزب،ياسر علي ماهر، سميرة صدقي، عابد عناني، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.

تدور أحداثه في إطار ٣٠ حلقة حول عالم الطب الشرعي، وتبدأ الأحداث بلغز وهو حدوث جريمة لها علاقه بإحدى البطلات التي تعمل كطبيبة شرعية، وفي كل حلقة يجد المشاهدين لغزًا جديدًا يختص بتكنيك عمل الطب الشرعي.

من هي مروة عبد المنعم

بدأت مسيرتها الفنية في سن صغير، كان في مسلسل أم كلثوم، وهي خريجة «معهد الفنون المسرحية».

في 9 أغسطس 2016 انَفصلت عند زَوجها المُخرج حسام الشاذلي، وقد تألقت أخيراً في مسرحية سنو وايت للمخرج محسن رزق والشاعر خالد الشيباني.

بعد أن ظهرت مواهبها في الغناء والاستعراض، وشاركت المسرحية في المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح في سابقة تعد الأولى من نوعها لكونها مسرحية أطفال.

حصلت على جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان القومي للمسرح عام 2018 عن مسرحية سنو وايت.