عاجل
أب يراقص طفلته ويجبر بخاطرها.. فيديو يخطف القلوب
السبت 17 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوة تثقيفية بمحافظة شمال سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، بحضور محافظ شمال سيناء وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وعدد من مسئولى وزارة الشباب والرياضة وعدد من أعضاء هيئة تدريس جامعة سيناء .

وشهدت الندوة تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية بهدف الإرتقاء بمستوى المعرفة لدى قطاعات الشباب المختلفة من أبناء الشعب المصرى العظيم .

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام
للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى أهمية توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الحالية ومدى إرتباطها بالمتغيرات المستمرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية .

كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء من المدنيين الذين ضحوا بالغالى والنفيس خلال تعاونهم مع القوات المسلحة لدحر جذور الإرهاب قبل إستعادة الوضع الآمن وإنطلاق عملية التنمية الشاملة المتكاملة بشمال سيناء ، بالإضافة إلى تكريم عدد من الطلائع المتميزين فى المجالات المختلفة ، وأختتمت الندوة بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .

مواد متعلقة

تفاصيل أولى جلسات مُحاكمة المتهمة بإنهاء حياة ابنها في الشرقية

أفريقيا تواجه مخاطر التغيرات المناخية

اندلاع حريق داخل شقة سكنية في العمرانية

أهمية زيارة رئيس وزراء الهند إلى مصر

مشروعات جديدة لهيئة الإسكان التعاوني (شاهد)
الجريدة الورقية