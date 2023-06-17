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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

حصيلة إيرادات فيلم بعد الشر

بوابة الوفد الإلكترونية

حصد فيلم "بعد الشر"، أمس، الجمعة،  في دور العرض السينمائية إيرادات بلغت 81 ألف و625 جنيهًا، ويصبح إجمالي إيراداته على مدار 8 أسابيع ماضية 15 مليون جنيه.

كما تصدر فيلم بعد الشر، المركز الثالث في قائمة إيرادات الأفلام المعروضة بالسينما حاليًا.

 

تفاصيل فيلم بعد الشر 

يذكر أن فيلم بعد الشر بطولة،  علي ربيع، أس أس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، شيرين، هالة فاخر، سليمان عيد، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.


والفيلم تدور أحداثه في إطار من الخيال والكوميديا، حول شخصية سولي الشاب الذي يقع في العديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تتسبب في إنقلاب حياته بسبب تعويذة سحرية.

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