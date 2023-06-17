مشروعات جديدة لهيئة الإسكان التعاوني (شاهد)

طرحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وحدات سكنية بالتقسيط للمواطنين بمساحات مختلفة، على أن يكون التسليم خلال العام المقبل في شهر يوليو .

وأكد المهندس اللواء وليد البارودي, رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان, أن الهيئة تقدم وحدات سكنية بسعر مخفض متاح لكافة الفئات على عكس الإسكان الاجتماعى الذي يتم تخصيصه لفئة معينة من المستحقين

وأشار إلى أن الهيئة قامت مؤخرا بطرح مشروع لؤلؤه في محافظة القاهرة والسادس من اكتوبر وبدر والعاشر من رمضان, وأنه من الممكن ان يتم الحصول كراسات الشروط حالياً لمعرفة كافة الشروط والتفاصيل.

وواصل البارودي أن هناك لجنة مشكلة من عدد من الهيئات الحكومية لدراسة مشاكل الجمعيات المتعثرة وإيجاد حلول مناسبة لها, بالاضافة إلى ان هناك رقابة شديدة على الجمعيات للتأكد من عدم وجود اي مخالفات مالية من أي جمعية موجودة, وأنه يتم اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة لمواجهة أي مخالفة

ونوه خلال تصريحاته ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “ ten”، اليوم السبت، إلى أن الهيئة تعمل على توفير عدد كبير من الوحدات السكنية الميسرة لحل ازمة السكن بالتعاون مع اكثر من ٣٥٠٠ جمعية تعاونية في كل محافظات الجمهورية

وفي سياق متصل، بدأت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إجراءات الحجز في الطرح الجديد من الشقق في مدن القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، اليوم الاثنين 12 يونيو حتى يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري.

ويتم الحصول على كراسة الشروط من مقر الهيئة الرئيسي في 3 شارع سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر، مقابل 300 جنيها.

شروط الحصول على شقة من الإسكان بالطرح الجديد

عدد الشقق المتاحة للحجز ضمن مشروعات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان سيكون 361 وحدة سكنية استثمارية في مواقع متميزة بمشروعات الهيئة في مدن لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان.

وفيما يلي شروط التقديم :

- فتح باب شراء كراسات الشروط للوحدات المعلن عنها مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق ۲۰٢٣/٦/٢٧.

- يتم تقديم الإقرار المرفق بالكراسة من صاحب الشأن شخصياً أو بتوكيل موثق بالشهر العقاري.

- تقسيط الشقق يبدأ من 5 سنوات ويستمر حتى 10 سنوات.

- يتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية، وتعتبر نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها أو الاعتراض عليها.

- يراعى عند ملئ بيانات طلب التقدم لدخول القرعة العلنية أن يذكر مساحة الوحدة السكنية التي يرغب في دخول القرعة عليها.

- لكل وحدة سكنية مسطح تابع لها بجراج العمارة قدره ٢٢م٢ لانتظار سيارة واحدة ويتم التعاقد عليها ضمن عقد الوحدة السكنية.

- من يتعاقد على وحدة سكنية يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها الا بعد اتخاذ الاجراءات الخاصة بذلك بالهيئة وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتطبيق القواعد المالية المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.

- في حالة تقدم أحد الفائزين بالقرعة العلنية بطلب لاسترداد المبالغ المالية المسددة يتم إلغاء الإجراءات ويخصم مبلغ ٤٠٠٠ جنيه + ١٪ مصروفات إدارية.

- في حالة استرداد المبالغ المالية المسددة لأى سبب يتم تقديم خطاب برقم الحساب البنكي الخاص بالعميل شخصيا والذى تم الحجز باسمه لتحويل المبالغ المستردة عليه.

الشروط المالية:

- يمنح العميل خصم نسبة ٢٠٪ عند سداد كامل ثمن الوحدة بالإضافة الى اختياره لكل من الوحدة - العمارة - الدور – الموقع - الاتجاه ).

- يضاف إلى ثمن الوحدة ١% مصروفات إدارية يتم سدادها مع المبالغ المسددة طبقاً لما هو موضح بالجداول.

- يضاف إلى ثمن الوحدة ميزة دور الأدوار المتكررة فقط وقدرها 1.5 % من قيمة الوحدة، ويضاف على بعض الوحدات المميزة ميزة اتجاه قدرها ٠.٧٥% من قيمة الوحدة ، ويتم سداد ميزة الدور والاتجاه مع دفعة التخصيص .

- يتم سداد نسبة %١ من قيمة الوحدة في حالة وجود تميز موقع .

يقوم العميل بتقديم شيكات بنكية بباقى المبالغ المستحقة على الوحدة على أن تكون هذه الشيكات موقعة من العميل مع إحضار خطاب من البنك يفيد صحة التوقيع .

يتم سداد نسبة 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة وتسدد مع دفعة التعاقد والاستلام.

من يفوز بالقرعة عليه أن يستكمل إجراءات التخصيص وسداد دفعة التخصيص في خلال شهر من تاريخ إجراء القرعة وإلا يعتبر التخصيص لاغي دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات ويخصم مبلغ ٤٠٠٠ جنيه + ١٪ مصروفات إدارية ويتم تخصيص الوحدة لعميل آخر طبقا للأسبقية بقوائم الانتظار.

في حالة حضور القرعة وعدم الفوز يتم رد المبالغ المالية المسددة وذلك فى خلال ٣٠ يوم من تاريخ تقديم طلب الاسترداد.

- من لا يحضر القرعة يستبعد منها ويخصم منه ۲٪ مصروفات إدارية.

- فى حالة تقدم أحد الفائزين بالقرعة العلنية بطلب لاسترداد المبالغ المالية المسددة يتم إلغاء الإجراءات ويخصم مبلغ ٤٠٠٠ جنيه بجانب ١٪ مصروفات إدارية.

- فى حالة عدم التزام العميل بسداد قسطين متتاليين يحق للهيئة إلغاء التخصيص.

- في حالة عدم سداد الأقساط في المواعيد المحددة يتم تحميل العميل أعباء بنكية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

- في حالة استرداد المبالغ المالية المسددة لأى سبب يتم تقديم خطاب من البنك موضح به رقم حساب بنكي لتحويل المبالغ المستردة عليه