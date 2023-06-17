نصائح مهمة للوقاية من الحر الشديد

أيام قليلة تفصلنا عند انطلاق فصل الصيف الذي من المقرر بدايته يوم الأربعاء القادم الموافق 21 يونيو، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، لذا بدأت درجات الحرارة في الارتفاع بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة من الربيع وزيادة معدلات الرطوبة مما يزيد الإحساس بارتفاع الحرارة.

ويتعرض الكثير في مثل هذه الأجواء الحارة، لأزمات صحية وإرهاق شديد نتيجة الحر الشديد وارتفاع معدلات الرطوبة، لذا فهناك عدد من النصائح يجب اتباعها في الحياة اليومية للوقاية من حدة الطقس وقسوته.

نصائح مهمة للوقاية من حدة الحرارة

تشغيل المكيفات والمراوح لترطيب الجو.

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

الجلوس في أماكن جيدة التهوية.

وضع المرطبات بصورة مستمرة منعًا لجفاف البشرة.

ارتداء أغطية الرأس عند النزول للشارع، واستخدام الكريمات الواقية من الشمس.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة: العظمى 36 والصغرى 23

الإسكندرية: العظمى 27 والقاهرة 21

وادي النطرون: العظمى 36 والصغرى 22

طنطا:- العظمى 36 والصغرى 23

شبين الكوم: العظمى 36 والصغرى 23

دمنهور: العظمى 34 والصغرى 23

مطروح: العظمى 28 والصغرى 20

السلوم: العظمى 29 والصغرى 23

سيوة: العظمى 33 والصغرى 21

بورسعيد: العظمى 29 والصغرى 22

دمياط:- العظمى 34 والصغرى 24

الزقازيق:- العظمى 36 والصغرى 24

المنصورة:- العظمى 35 والصغرى 23

الإسماعيلية:- العظمى 37 والصغرى 23

السويس:- العظمى 36 والصغرى 25

العريش:- العظمى 30 والصغرى 22

رفح:- العظمى 29 والصغرى 21

رأس سدر:- العظمى 37 والصغرى 22

نخل:- العظمى 38 والصغرى 17

طابا:- العظمى 36 الصغرى 24

كاترين:- العظمى 34 الصغرى 14

الطور:- العظمى 37 الصغرى 26

شرم الشيخ:- العظمى 40 الصغرى 29

الغردقة:- العظمى 40 الصغرى 28

مرسى علم:- العظمى 38 الصغرى 28

الفيوم:- العظمى 37 الصغرى 27

بنى سويف:- العظمى 39 الصغرى 27

المنيا:- العظمى 41 الصغرى 28

أسيوط:- العظمى 42 الصغرى 27

سوهاج:- العظمى 43 الصغرى 29

قنا:- العظمى 43 الصغرى 30

الأقصر:- العظمى 44 الصغرى 31

أسوان:- العظمى 44 الصغرى 31

أبو سمبل:- العظمى 43 الصغرى 30

الوادي الجديد:- العظمى 45 الصغرى 26

شلاتين:- العظمى 38 الصغرى 26

أبو رماد:- العظمى 36 الصغرى 27

حلايب:- العظمى 35 الصغرى 28