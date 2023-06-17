عاجل
احتفالات رسمية وشعبية بعيد ميلاد أكبر معمرة في العالم.. 123 عامًا
السبت 17 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

حمزة نمرة يلتقي جمهوره في لندن.. الليلة

المطرب حمزة نمرة
المطرب حمزة نمرة

يستعد المطرب حمزة نمرة، لإحياء حفل غنائي في لندن، اليوم، السبت، ومن المقرر حضور عدد كبير من جمهوره ومحبوه.

ويقدم المطرب حمزة نمرة، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

 بالإضافة إلى تقديم أغنيات ألبومه الأخير "مولود سنة 80"، "دارى يا قلبي"، "فاضي شوية"، إضافة إلى مجموعة من الأغاني التراثية العربية.

 

آخر اعمال المطرب حمزة نمرة

ويشار إلى أن طرح المطرب حمزة نمرة، أحدث ألبوماته الموسيقية "نمرة لاونج"، يضم 8 أغنيات.

ويذكر أن يضم ألبوم "حمزة لاونج" 8 أغنيات من أشهر أغاني حمزة والتي حققت نجاحا جماهيرياً، من بينها أغنية "فاضي شوية" التي كسرت حاجز ربع مليار مشاهدة على يوتيوب و "داري يا قلبي" التي حققت 350 مليون مشاهدة، بجانب أغنيات "معلش" و"القصة واللي كان" و"فيه ناس".

مواد متعلقة

بكاء أحمد سعد في حفل الكينج محمد منير يشعل السوشيال ميديا.. صور

أبرز تصريحات الكينج محمد منير في حفل السعودية

هبة طوجي: الغناء في الأوبرا المصرية حلم تحقق.. صور

5 ورش بالمهرجان للقومي للمسرح المصري.. تعرف عليها

فرقة "طبلة الست" تلتقي جمهورها بساقية الصاوي.. الليلة

تفاصيل حفل وهابيات بمعهد الموسيقى العربية

تامر حسني يوجه رسالة حب لجمهور تونس (شاهد)

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق البوستر الدعائي لدورته الثامنة
الجريدة الورقية