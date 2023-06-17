اليوم.. أولى جلسات محاكمة الأم المتهمة بإنهاء حياة نجلها بالشرقية

تعقد محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الأم المتهمة بإنهاء حياة نجلها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات نحراً.

وبدأت الأحداث في القضية يوم 26 إبريل 2023، عندما ورد إلى الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية، بلاغًا يفيد بأن هناك جريمة قتل حدثت داخل قرية أبو شلبي التابعة إلى مركز فاقوس.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل حدوث الجريمة؛ وذلك من أجل إجراء التحريات اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة.

أم تتجرد من مشاعرها وتنهي حياة صغيرها

وعقب الانتقال والفحص تبين مصرع صغير يدعى سعد، يبلغ من العمر 5 سنوات، واتضح أن وراء ارتكاب هذه الجريمة المؤسفة هي والدة المجني عليه، حيث إنها أقدمت على ضرب رأس نجلها بواسطة يد فأس، ثم أحضرت سكينًا وذبحته من رقبته وقطعت جثته لعدة أجزاء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية، من إلقاء القبض على الأم المتهمة بإنهاء حياة نجلها، حيث اعترفت بارتكاب الجريمة أمام جهات التحقيق نتيجة وجود خلافات بين زوجها وأسرته.

وقررت جهات التحقيق إحالة الأم إلى محكمة الجنايات؛ وذلك للنظر في محاكمتها على خلفية اتهامها بالتخلص من نجلها بطريقة بشعة، وتم تحديد جلسة اليوم السبت لعقد أولى جلسات المحاكمة.

وفي سياقٍ مُتصلن تستمع الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، لأقوال الشهود في جلسة محاكمة 11 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ خلية الشروق الثانية.

ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

فيما وجه للمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الأول وحتى السابع ومن التاسع وحتى الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لاسلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتى الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها من أجل ضبط المُتهمين الهاربين من قبضة العدالة الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الو