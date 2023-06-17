السبت 17 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

شاكيرا في قصة حب جديدة.. "أصغر منها بـ 8 سنوات"

شاكيرا ولويس هاميلتون
شاكيرا ولويس هاميلتون

شاكيرا.. بعد أشهر من انفصال النجمة الكولومبية شاكيرا صاحبة الـ 46 عامًا عن لاعب برشلونة بيكيه، دخلت في علاقة حب مع رجل جديد، لتعود أخبار شاكيرا إلى الواجهة مجددًا.

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شاكيرا تثير الجدل بشأن علاقتها بصديقها الجديد لويس هاميلتون

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شاكيرا تقضي وقتًا ممتعًا على متن قارب بعد جلسة تزلج في ميامي

ووفقًا لتقارير إسبانية، أوضحت أنه بطل العالم في سباقات فورمولا 1 وهو البريطاني لويس هاميلتون صاحب الـ 38 عامًا.

شاكيرا في قصة حب جديدة

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية: "شاكيرا وهاميلتون قد تعرفا على بعضهما البعض منذ فترة من الوقت وكانا صديقين، لكن علاقتهما بدأت تتطور خلال سباق فورمولا 1 في ميامي".

كما أوضحت تقارير أن شاكيرا استغرقت وقتًا طويلًا للتعافي من انفصالها عن بيكيه العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عامًا أنجبا خلالها طفلين واكتشافها خيانته لها مع صديقته الحالية.

 

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