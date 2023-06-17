انطلاق انتخابات الغرفة التجارية ببنى سويف

انطلقت انتخابات الغرفة التجارية في بني سويف، والتي تستمر حتي الخامسة مساءا حيث تشهد منافسة كبيرة بين المرشحين بعد تقدم 12 مرشحاً لخوض الانتخابات على 7 مقاعد، في حين يتم اختيار 7 آخرين بنظام التعيين.

وكما أن عدد المرشحون 12 وهم حسن جعفر الرئيس الحالي للغرفة، وعلى محمد أحمد على وشهرته على بريقع، ومحمد حافظ عبد المطلب وشهرته محمد دهشان، وأحمد حسن عبد الفتاح وشهرته أحمد الخشاب، وإسلام عبد العظيم عبد الوهاب وشهرته إسلام أبو دولة، وأسامة على عبد الموجود وشهرته أسامة حوته، وطه عبده محمد ، وعصام عصمت أحمد وشهرته عصام هريدي، محمود محمد طه، وليد حامد قرني، وعصام محمد محمد على وشهرته عصام برعي، ويحي زكريا محمد وشهرته يحي فوزي.

ويمكن للتجار من لهم حق التصويت الإدلاء بأصواتهم من خلال اللجان بمراكز المحافظة السبع بمركز وبندر بنى سويف لجنه 1.2.3 مقر الغرفة التجارية بحى مقبل، وبندر ومركز ببا لجنة 10 مقر الغرفة التجارية بمركز ببا، وبندر ومركز سمسطا لجنة 11.12 نادى سمسطا الرياضى، وبندر ومركز ناصر لجنة 7 بمركز شباب ناصر الرياضى، وبندر ومركز الفشن لجنة 13 بمركز شباب الفشن الرياضى، بندر ومركز اهناسيا لجنة 8.9 نادى اهناسيا الرياضى، وبندر ومركز الواسطى لجنة 4.5.6 بمركز شباب الواسطى.

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