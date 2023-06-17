ضبط 185 طن قمح تم تجميعهم داخل أحد المخازن بالبحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة بمركز ومدينة شبراخيت، والتي أسفرت عن ضبط 185 طن قمح محلي موسم حصاد 2023، تم تجميعهم داخل أحد المخازن غير المرخصة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الالتزام بالقرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح، ومنع تداوله إلا وفقًا للضوابط المقررة.

وشددت نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الالتزام بالتعليمات كافة مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.