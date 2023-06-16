الجمعة 16 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

ملابسات خطيرة وراء تحقيق الفيفا مع أفشة .. فيديو

أفشة أثار الجدل بتحية
أفشة أثار الجدل بتحية تشبه إشارة هتلر

كشف الناقد الرياضي عصام شلتوت، أسباب اعتزام من الاتحاد الدولي فيفا، التحقيق مع محمد مجدي أفشة، لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي بسبب احتفاله خلال مباراة الفريق الأحمر أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

اقرأ أيضا .. فيفا يطلب توضيحاً من الأهلي لاحتفال أفشة بإشارة هتلر

وأفاد عصام شلتوت في مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أن هناك شكاوي كيدية من بعض الأفراد وصلت إلى الاتحاد الدولي ضد اللاعب، لافتًا إلى أن الاتحاد الدولي خاطب اتحاد الكرة الذي بدوره خاطب النادي الأهلي في جواب يحمل عنوان “أفيدونا عن أسباب وملابسات الواقعة”.

txt

فيفا يطلب توضيحاً من الأهلي لإحتفال أفشة بإشارة هتلر

txt

المطرب حمزة الصغير يحتفل بزفافه بحضور أفشة وإيهاب توفيق (صور)


إشارة لا علاقة لها بالسياسة

ولفت عصام شلتوت، إلى أن إشارة محمد مجدي أفشة كانت لوالده في المدرجات، موضحًا أن الأهلي سيشرح للاتحاد الدولي أسباب إشارة أفشة وأن لاعبه لا يقصد ما حدث ولا علاقة لها بالسياسة، موضحا أن التحقيق سيتم حفظه.

وتلقى النادي الأهلي، الأربعاء الماضي، خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للاستفسار عن إشارة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق عقب تسجيله هدفاً في مرمى طلائع الجيش بالدوري الممتاز.

واحتفل أفشة بإشارة قريبة من الاحتفال الشهير الخاص بالنازية “هايل هتلر” للزعيم أدولف هتلر، مستشار ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، ويحظر الاتحاد الدولي لكرة القدم تلك الإشارة ويعاقب المحتفل بها.

وكلفت إدارة الأهلي اللجنة القانونية بتجهيز رد وافٍ عن هذه الواقعة والتأكيد أن الاحتفال ليس تقليداً لإشارة النازية بل كان إشارة لوالده الذي كان متواجداً في المدرجات.

مواد متعلقة

فيفا يطلب توضيحاً من الأهلي لإحتفال أفشة بإشارة هتلر

المطرب حمزة الصغير يحتفل بزفافه بحضور أفشة وإيهاب توفيق (صور)

أفشة: التتويج باللقب الإفريقي جاء نتاج مجهود وتعب من الجميع

أفشة وعبدالقادر على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الوداد

أفشة: الأهلي لا ينظر للماضي.. والفريق جاهز لخوض مباراة الوداد

رابطة الأندية تعلن أفشة أفضل لاعب في الجولة 22 للدوري
الجريدة الورقية