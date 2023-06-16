ملابسات خطيرة وراء تحقيق الفيفا مع أفشة .. فيديو

كشف الناقد الرياضي عصام شلتوت، أسباب اعتزام من الاتحاد الدولي فيفا، التحقيق مع محمد مجدي أفشة، لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي بسبب احتفاله خلال مباراة الفريق الأحمر أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

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وأفاد عصام شلتوت في مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أن هناك شكاوي كيدية من بعض الأفراد وصلت إلى الاتحاد الدولي ضد اللاعب، لافتًا إلى أن الاتحاد الدولي خاطب اتحاد الكرة الذي بدوره خاطب النادي الأهلي في جواب يحمل عنوان “أفيدونا عن أسباب وملابسات الواقعة”.



إشارة لا علاقة لها بالسياسة

ولفت عصام شلتوت، إلى أن إشارة محمد مجدي أفشة كانت لوالده في المدرجات، موضحًا أن الأهلي سيشرح للاتحاد الدولي أسباب إشارة أفشة وأن لاعبه لا يقصد ما حدث ولا علاقة لها بالسياسة، موضحا أن التحقيق سيتم حفظه.

وتلقى النادي الأهلي، الأربعاء الماضي، خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للاستفسار عن إشارة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق عقب تسجيله هدفاً في مرمى طلائع الجيش بالدوري الممتاز.

واحتفل أفشة بإشارة قريبة من الاحتفال الشهير الخاص بالنازية “هايل هتلر” للزعيم أدولف هتلر، مستشار ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، ويحظر الاتحاد الدولي لكرة القدم تلك الإشارة ويعاقب المحتفل بها.

وكلفت إدارة الأهلي اللجنة القانونية بتجهيز رد وافٍ عن هذه الواقعة والتأكيد أن الاحتفال ليس تقليداً لإشارة النازية بل كان إشارة لوالده الذي كان متواجداً في المدرجات.