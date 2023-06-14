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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

المطرب حمزة الصغير يحتفل بزفافه بحضور أفشة وإيهاب توفيق (صور)

حمزة الصغير وعروسته
حمزة الصغير وعروسته مروة

احتفل المطرب الشعبي حمزة الصغير بزفافه على الآنسة مروة، يوم الإثنين الماضي، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والرياضة، وأُقيم بأحد الفنادق الشهيرة في أكتوبر.

 

المطرب حمزة الصغير وعروسته

 

 لم تمر سوى ساعات على عودة فريق النادي الأهلي مع المغرب حاملين كأس دوري أبطال إفريقيا، إلا أن احتفل نجم الفريق محمد مجدي قفشة بحفل زفاف المطرب الشعبي حمزة الصغير، وظهر قفشة في صور حفل الزفاف بصحبة النجم إيهاب توفيق.

 

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حضر حفل الزفاف عدد كبير من النجوم على رأسهم عبدالباسط حمودة وحمو بيكا ومحمد عز وصافينار ومحمود الليثي، كما حضر إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني ونادي ميتيلاند الدنماركي، ولاعب الزمالك السابق برفقة زوجته.

 

 

 

أعمال المطرب حمزة الصغير:

 جدير بالذكر أن المطرب حمزة الصغير قد شارك النجم الشعبي عبد الباسط حموده في أغنية بعنوان "فلوس"، والأغنية من كلمات إسلام المصري، وألحان حمزة الصغير، وتوزيع ساسو.

 

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كما شارك حمزة الصغير نجم المهرجانات حمو بيكا، بأغنية "عادى" على طريقة الفيديو كليب جمعه بالمطرب حمزة الصغير، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو ومن إخراج نبيل مكاوى ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بشكل مختلف.

 

 يذكر أن حمزة الصغير، سبق له غناء الكثير من تترات المسلسلات والأفلام، التى لاقت نجاحًا كبيرًا من جانب الجمهور، أبرزهم أغنية "البطة" من فيلم "ظرف صحى" وأغنية "كريز على توت" من فيلم "البرنسيسة".

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