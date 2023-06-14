فيفا يطلب توضيحاً من الأهلي لإحتفال أفشة بإشارة هتلر

تلقى النادي الأهلي خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للاستفسار عن إشارة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق عقب تسجيله هدفاً في مرمى طلائع الجيش بالدوري الممتاز.

واحتفل أفشة بإشارة قريبة من الاحتفال الشهير للألماني هتلر والمعروفة بإشارة النازية.

وكلفت إدارة الأهلي اللجنة القانونية بتجهيز رد وافٍ عن هذه الواقعة والتأكيد أن الاحتفال ليس تقليداً لإشارة النازية بل كان إشارة لوالده الذي كان متواجداً في المدرجات .

يواجه فريق الأهلي نظيره حرس الحدود في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2022-.2023

موعد مباراة الأهلى المقبلة في الدوري المصري

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مع نظيره حرس الحدود في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري على ملعب الكلية الحربية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود

وتذاع مباراة الأهلى وحرس الحدود على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

اتفاق الأهلى ومارسيل كولر على التجديد

وكشف الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي اتفق أثناء وجود بعثة الفريق في المغرب مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على تفاصيل تجديد عقده مع القلعة الحمراء في الفترة القادمة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"شهدت جلسة جمعت السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مع أمير توفيق مدير التعاقدات وبموافقة محمود الخطيب وحضور إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة على الاتفاق على تجديد عقد مارسيل كولر لمدة موسمين قادمين بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وتابع:"واتفق الطرفان على توقيع العقود الجديدة بعد عودة مارسيل كولر من سويسرا حيث يقضي إجازة هناك لمدة أسبوع.

كولر يسافر إلى سويسرا لقضاء إجازته مع العائلة

سافر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المغرب إلى سويسرا مباشرة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وجاء سفركولر إلي بلاده ، لقضاء إجازة تستمر حتى يوم 18 من الشهر الجاري، وذلك في فترة التوقف الدولية.

وحصل بقية أعضاء الجهاز المعاون هارالد جامبيرلي المدرب، وأندرياس إندويا مخطط الأحمال، وياسين الميكاوي، على إجازة، وسافر الجميع إلى سويسرا لقضاء الإجازة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا.