غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال القطع العرضى لمد كابلات كهرباء جهد (11) الخاصة بتحويل المرافق (كهرباء ) المتعارضة مع مسار مشروع محور عمرو بن العاص تحديدا بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين.



وأشارت إلى أن يستلزم الأمر إجراء غلق جزئى بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين على أن تكون الاعمال على مرحلتين بالتناوب فى كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية.- وذلك لمدة يوم واحد فقط) إبتداء من الساعة 12صباح يوم السبت الموافق 2023/6/17 وحتى الساعة الخامسة صباح نفس اليوم دون تعطيل حركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس الحى المختص بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

واضاف أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصه بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية- الحواجز (الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.