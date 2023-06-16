رئيس مياه بنى سويف تتابع تشغيل محطة الفشن

تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يرافقها الدكتور رئيس قطاع التشغيل والصيانة محطات فرع الشركة بالفشن .

حيث تابعت تشغيلها بكامل طاقتها و بالجودة المطلوبة مؤكدة علي ضرورة الصيانة الدورية و التطهير المستمر و التشغيل الأمثل للمحطات و الإهتمام بنظافتها و الإهتمام بجودة المياه والإلتزام بالمعايير القياسية لإنتاج كوب ماء نظيف بدءا من المأخذ وصولا إلي الصنبور بجميع مراحلها و التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي و كذلك تأكيداً علي جودة العمل و الأرتقاء بسرعة الأداء الخدمي .

و أضافت أنه من أولويات الشركة العمل علي مدار ٢٤ ساعة لتقديم خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي و حتي خلال الإجازات و العطلات و كذلك الإهتمام الدائم و المستمر بالمتابعة الجيده و الدورية لأداء المحطات لخدماتها، و الإهتمام بجودة المياه المنتجة و تطبيق خطة التطهير الدورية للمحطات والالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية.

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