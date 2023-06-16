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الجمعة 16 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

رئيس مياه بنى سويف تتابع تشغيل محطة الفشن

رئيس مياه بنى سويف
رئيس مياه بنى سويف تتابع تشغيل محطة الفشن

تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يرافقها  الدكتور رئيس قطاع التشغيل والصيانة محطات فرع الشركة بالفشن .

حيث تابعت تشغيلها بكامل طاقتها و بالجودة المطلوبة  مؤكدة علي ضرورة الصيانة الدورية و التطهير المستمر و التشغيل الأمثل للمحطات و الإهتمام بنظافتها و الإهتمام بجودة المياه والإلتزام بالمعايير القياسية لإنتاج كوب ماء نظيف بدءا من المأخذ وصولا إلي الصنبور بجميع مراحلها  و التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي  و كذلك تأكيداً علي جودة العمل و الأرتقاء بسرعة الأداء الخدمي . 

و أضافت أنه من أولويات الشركة العمل علي مدار ٢٤ ساعة لتقديم خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي و حتي خلال الإجازات و العطلات و كذلك الإهتمام الدائم و المستمر بالمتابعة الجيده و الدورية لأداء المحطات لخدماتها، و الإهتمام بجودة المياه المنتجة و تطبيق خطة التطهير الدورية للمحطات والالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية.

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الجريدة الورقية