هنا الزاهد .. باربي الفن زهرة بيضاء وسط الطبيعة الخلابة

خضعت الفنانة الشابة هنا الزاهد لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

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اهنا الزاهد

هنا الزاهد زهرة بيضاء وسط الطبيعة الخلابة

خطفت هنا الزاهد الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مواكبة لأحدث صيحات الموضة، مرتدية فستانا باللون "الأبيض" تنتمي الي قصة الـv، تكشف منطقة الظهر، صمم من قماش بدون نقاشات، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

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هنا الزاهد تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة



اعتمدت هنا الزاهد تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

هنا الزاهد

من هي هنا الزاهد



ولدت هنا الزاهد "5 يناير 1994 "، وهي ممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014، ولعبت دورا أساسيا في مسلسل سك على إخواتك الذي عرض على إم بي سي مصر ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدوار بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة.

احتفلت هنا الزاهد بخطوبتها على الفنان أحمد فهمي، في حفل عائلي أُقيم بمنزلها 15 أغسطس 2018، وحدد الحفل على أهل العروسين ومجموعة قليلة من الأصدقاء، وفي 11 سبتمبر 2019 احتفلا بزفافهما في حفل كبير حضره الكثير من نجوم ومشاهير الفن.