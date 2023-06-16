مايا دياب .. تخطف الأضواء بثوب قصير فى بلاد العم سام

خضعت النجمة اللبنانية مايا دياب لجلسة تصوير جديدة في أحد شوارع فرنسا لتخطف الأنظار إليها.

وشاركت مايا دياب بعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت مايا دياب بإطلالة لافته، إذ ارتدت توب قصير عكس بخصر مكشوف ونسقت عليه بدلة صممت من قماش لامع والكريستال الفضي، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

وتزينت ببعض الذهب المرصعة بحبيبات الألماس التي تناغمت مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، فضلت رفع خصلات شعرها الذهبي لأعلى كعكة ووضعت مكياجًا لافتًا مرتكزًا على ألوان النود لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

مايا دياب

مايا دياب من مواليد 12 نوفمبر 1980، مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.

عن حياتها

درست الإعلام في الجامعة اللبنانية. اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012.

حياتها الأسرية

متزوجة من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة تدعى كاي.