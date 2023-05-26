مايا دياب تقتحم شوارع فرنسا بالأسود والشبك المثير (صور)

خضعت الفنانة مايا دياب لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها في شوارع فرنسا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

مايا دياب

مايا دياب تستعرض أنوثتها بالأسود والشبك المثير

لفتت مايا دياب الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مواكبة لأحدث صيحات الموضة، مرتدية فستانا قصير باللون "الأسود" ونسقت معه شراب شبك وبالطو فارو بني، صمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك ببوت ونظارة شمسية، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

مايا دياب

مايا دياب تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة





اعتمدت مايا دياب تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها جمعت خصلات شعرها بطريقة جذابة، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

مايا دياب

مايا دياب ..واختير فيلم Jeanne du Barry ليفتتح فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، اليوم، حيث يقدم فيه جوني ديب شخصية لويس الخامس عشر من إخراج الفرنسية ماوين، فيما تجسد ماوين نفسها دور البطولة في شخصية جين فوبرنييه.

مايا دياب

من هي مايا دياب



مايا دياب (12 نوفمبر 1980) مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.

مايا دياب



عن حياتها

درست مايا دياب الإعلام في الجامعة اللبنانية. اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

فازت مايا دياب بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012.

مايا دياب



حياتها الأسرية

تزوجت مايا دياب من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة تدعى كاي.