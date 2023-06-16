الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مصر تنعي ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية

وزير الخارجية - ارشيفية
وزير الخارجية - ارشيفية

نعت مصر ببالغ الحزن والأسى في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء ١٤ يونيو، والذي انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا، وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم مصريين.

مصر تنعي ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية:

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 تتابع سفارة مصر في أثينا مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة، عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، كما تتابع وضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.

مصر تحذِّرُ العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية: 

 تؤكد مصر مجددًّا، إدانتها بأشد العبارات، استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضةً حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل.

كما تؤكد مصر في هذا الصدد، أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.

 تتقدم الحكومة المصرية مجددًّا بخالص العزاء والمواساة لأسر وذوي ضحايا هذا الحادث الأليم، سائلةً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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