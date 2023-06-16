إنطلاق مبادرة “رياضة الجولف للجميع” في نادى الجزيرة

بدأ اتحاد الجولف برئاسة المهندس ايمن حسين فى تنفيذ مبادرة الانضمام الى رياضة الجولف وذلك بالتعاون مع لجنة الجولف بنادى الجزيرة صاحب اقدم ملعب جولف فى مصر والشرق الاوسط.

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وتعد تلك الخطوة بداية للمبادرة الاكبر لاتحاد الجولف وهى رياضة الجولف للجميع والتى اعلن عنها نائب رئيس الاتحاد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية تيمور ابو الخير فى العام الماضى.

وتستهدف المبادرة تحقيق المزيد من نشر اللعبة وزيادة قاعدة الممارسين لها بداية من سن البراعم والناشئين للمراحل السنية المختلفة من 4 إلى 13 عاما.

كما تستهدف المبادرة تحفيز البراعم والناشئين على ممارسة رياضة الجولف وهى واحدة من الرياضات الأوليمبية والاستمرار فيها حيث يتم ضم المتميزين منهم لصفوف المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية بنين وبنات.

ويتولى الإشراف الفنى على المبادرة المدير الفنى الجنوب افريقى للمنتخبات الوطنية ريتشارد ماكليمور.

ويتم تجميع البراعم والناشئين من ابناء نادى الجزيرة فى منطقة حديقة الاطفال والتى تم تجهيزها بادوات الجولف الخاصة بالمبتدئين حيث يقوم ريتشارد بتعريفهم باللعبة وكيفية استعمال المضرب وتسديد الكرة صوب النقطة المحددة.

وشهدت انطلاقة المبادرة إقبالا واضحا من جانب أعضاء نادى الجزيرة الذين حرصوا على توجيه أبنائهم نحو الإنضمام لرياضة الجولف.

حرص على التواجد فى الافتتاحية نائب رئيس نادى الجزيرة المهندس إيهاب لهيطة وعضو مجلس الإدارة عمر عصام بحضور رئيس لجنة الجولف بالنادى المهندس حسين سرور وعضو اللجنة مصطفى الجبلى.

و قال تيمور أبو الخير نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف و عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ، إلى إن المنافسات يشارك فيها جميع الناشئين المصريين بخلاف اللاعبين الأجانب القادمين من الخارج و الذين يمثلون حوالى 15 دولة حتى الان من مختلف القارات حيث خاطب الاتحاد كافة اتحادات الجولف فى كل انحاء العالم .

و أشار تيمور ابو الخير نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف و عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ، إلى ان البطولات الثلاث تمنح نقاطا فى التصنيف العالمى للعبة حيث تقام على مدار ثلاثة ايام متتالية .

و أوضح تيمور أبو الخير نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف و عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية أن البطولات الثلاث تقام بالتعاون بين اتحاد الجولف و شركة ابو سومة لاسيما بعد النجاح الكبير الذى حققته سوما باى فى استضافة بطولة مصر الدولية المفتوحة للرجال فى العام الماضى و مشاركة اكثر من 20 دولة فى منافساتها .

و قال تيمور ابو الخير نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف و عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ان سوما باى تتميز بتوافر كافة مقومات النجاح لاى بطولة رياضية عامة و للجولف خاصة حيث ملعب جولف الكاسكيدز ذو المواصفات العالمية و تصميم واحد من أشهر اللاعبين العالميين جارى بلاير بجانب تواجد فندق الاقامة داخل الملعب.

و أتم تيمور أبو الخير نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف و عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، تصريحاته قائلا ان اتحاد الجولف يستهدف من هذه البطولات الدولية تطوير و تنمية اللعبة و نشرها فى مختلف المحافظات و تنشيط سياحة الجولف فى مصر لوضعها فى المكانة التى تستحقها عالميا.