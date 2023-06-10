سبورتنج يقترب من التتويج بدوري الجولف وصراع الوصافة يشتعل بين مدينتى واليجريا وديونز

شهدت الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من دوري الجولف نتائج مثيرة للغاية والتي أقيمت بملعب نادي جولف بالم هيلز.

وبرغم حصول حامل اللقب والمتصدر فريق نادي سبورتنج على 60 نقطة فقط إلا انه حافظ على القمة واقترب من التتويج بلقب هذا الموسم 2022 / 2023 إذ يحتاج فقط للحصول على 20 نقطة في الجولة العاشرة والأخيرة يوم السبت المقبل وبغض النظر عن نتائج باقي المنافسين.

وارتفع رصيد سبورتنج إلى 720 نقطة في المركز الأول بجدارة مستفيدا من التراجع المفاجئ لمنافسه فريق مدينتي في تلك الجولة وحصوله على 30 نقطة فقط.

وتسببت تلك النتيجة في اشتعال صراع الوصافة بالدوري بين الثلاثي مدينتي 630 نقطة واليجريا 610 نقطة والقطامية ديونز 600 نقطة على الترتيب بينما يأمل فريق الجزيرة في تحقيق المفاجأة ودخول المربع الذهبى حيث يحتل المركز الخامس برصيد 570 نقطة.

بينما المراكز من السادس الي العاشر استمرت كما هي دون تغيير وعلى الترتيب بالم هيلز 475 نقطة والسخنة 410 نقطة والقطامية هايتس 330 نقطة ودريم لاند 315 نقطة ونيو جيزة 280 نقطة.

صراع الوصافة يشتعل بين مدينتى واليجريا وديونز

وكان فريق اليجريا قد واصل صحوته في الجولة التاسعة وحقق العلامة الكاملة 100 نقطة للجولة الثانية على التوالي ليضع فريق مدينتي تحت ضغوط فقدان المركز الثاني إذا استمر على نفس الأداء القوى في الجولة العاشرة والأخيرة التي يحتضنها ملعب نادي مدينتي يوم السبت المقبل.