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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الجولف ينهى استعداداته لاستضافة بطولات مصر الدولية وشمال أفريقيا

ملاعب جولف سوما باي
ملاعب جولف سوما باي جاهزة لاستضافة بطولة مصر الدولية

أنهى اتحاد الجولف استعداداته لبطولات مصر الدولية للناشئين و السيدات و شمال أفريقيا التى تقام بملاعب نادى جولف الكاسكيدز فى سوما باى بمدينة الغردقة خلال الفترة من 20 الى 25 يونيه الجارى.

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و بات ملعب جولف الكاسكيدز و الذى يعد واحدا من افضل و اجمل الملاعب فى مصر و الشرق الاوسط جاهزا لاستقبال المشاركين كما جهز فريق عمل سوما باى كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولات الثلاث.

و تصل الوفود المشاركة الى سوما باى بمدينة الغردقة يوم الثلاثاء المقبل الممثلين لعدد 12 دولة و هى الامارات و قطر و الاردن و لبنان و المغرب و تونس و كندا و كينيا و اسواتينى و غانا و سلطنة عمان بالاضافة الى مصر البلد المضيف.

و تبدأ تدريبات اللاعبين و اللاعبات اعتبارا من يوم الوصول ثم المران الرئيسى فى اليوم التالى بينما تنطلق المنافسات الرسمية اعتبارا من الخميس المقبل و تستمر على مدار ثلاثة أيام .

 كما ينظم إتحاد الجولف على هامش البطولات الثلاث بطولة كأس الراحلة مها السنوسى المفتوحة للرجال و السيدات.

12 دولة  تؤكد مشاركتها فى بطولتى مصر الدولية للجولف للناشئين والسيدات بالغردقة

و كانت 12 دولة قد أكدت مشاركتها  فى بطولتى مصر الدولية للجولف للناشئين و السيدات و التى ينظمها اتحاد الجولف خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيه الجارى بملاعب الكاسكيدز فى سوما باى بمدينة الغردقة.

و الدول المشاركة هي الامارات و لبنان و المغرب و تونس و كندا و كينيا و اسواتينى و قطر و الاردن و غانا و سلطنة عمان بالاضافة الى مصر البلد المضيف .

 كما يقام فى نفس التوقيت بطولة شمال افريقيا للسيدات و بنفس الملعب الكاسكيدز بمشاركة منتخبات مصر و المغرب و تونس  .

 و انهى نادى جولف الكاسكيدز استعداداته لاحتضان البطولات الثلاث فى سابقة هى الاولى من نوعها فى مصر و ذلك على ملعبه المصمم من قبل العالمى جارى بلاير احد اشهر لاعبى و مصممى ملاعب الجولف فى العالم.

و يستهدف اتحاد الجولف توفير فرصة احتكاك قوية للاعبين المصريين مع مدارس مختلفة للعبة من جهة و الترويج لسياحة الجولف فى مصر من جهة اخرى حيث يمتاز ملعب الكاسكيدز باطلاله المباشر على البحر الاحمر .

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