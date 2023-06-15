الجولف ينهى استعداداته لاستضافة بطولات مصر الدولية وشمال أفريقيا

أنهى اتحاد الجولف استعداداته لبطولات مصر الدولية للناشئين و السيدات و شمال أفريقيا التى تقام بملاعب نادى جولف الكاسكيدز فى سوما باى بمدينة الغردقة خلال الفترة من 20 الى 25 يونيه الجارى.

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و بات ملعب جولف الكاسكيدز و الذى يعد واحدا من افضل و اجمل الملاعب فى مصر و الشرق الاوسط جاهزا لاستقبال المشاركين كما جهز فريق عمل سوما باى كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولات الثلاث.

و تصل الوفود المشاركة الى سوما باى بمدينة الغردقة يوم الثلاثاء المقبل الممثلين لعدد 12 دولة و هى الامارات و قطر و الاردن و لبنان و المغرب و تونس و كندا و كينيا و اسواتينى و غانا و سلطنة عمان بالاضافة الى مصر البلد المضيف.

و تبدأ تدريبات اللاعبين و اللاعبات اعتبارا من يوم الوصول ثم المران الرئيسى فى اليوم التالى بينما تنطلق المنافسات الرسمية اعتبارا من الخميس المقبل و تستمر على مدار ثلاثة أيام .

كما ينظم إتحاد الجولف على هامش البطولات الثلاث بطولة كأس الراحلة مها السنوسى المفتوحة للرجال و السيدات.

12 دولة تؤكد مشاركتها فى بطولتى مصر الدولية للجولف للناشئين والسيدات بالغردقة

و كانت 12 دولة قد أكدت مشاركتها فى بطولتى مصر الدولية للجولف للناشئين و السيدات و التى ينظمها اتحاد الجولف خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيه الجارى بملاعب الكاسكيدز فى سوما باى بمدينة الغردقة.

و الدول المشاركة هي الامارات و لبنان و المغرب و تونس و كندا و كينيا و اسواتينى و قطر و الاردن و غانا و سلطنة عمان بالاضافة الى مصر البلد المضيف .

كما يقام فى نفس التوقيت بطولة شمال افريقيا للسيدات و بنفس الملعب الكاسكيدز بمشاركة منتخبات مصر و المغرب و تونس .

و انهى نادى جولف الكاسكيدز استعداداته لاحتضان البطولات الثلاث فى سابقة هى الاولى من نوعها فى مصر و ذلك على ملعبه المصمم من قبل العالمى جارى بلاير احد اشهر لاعبى و مصممى ملاعب الجولف فى العالم.

و يستهدف اتحاد الجولف توفير فرصة احتكاك قوية للاعبين المصريين مع مدارس مختلفة للعبة من جهة و الترويج لسياحة الجولف فى مصر من جهة اخرى حيث يمتاز ملعب الكاسكيدز باطلاله المباشر على البحر الاحمر .