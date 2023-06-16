أنابيلا هلال على خطى عارضات الأزياء بالأسود وحبات الكريستال (صور)

اعتادت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال على مواكبة أحدث صيحات الموضة لتختار من بينها ما يميز إطلالتها يعكس أنوثتها برقي وأناقة غير متكلفه، وهذا ما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت.

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وتألقت انابيلا هلال بإطلالة أنوثية تمزج بين الفخامة والأنوثة بتوقيع أحدث صيحات الموضة لتصميم فساتين السهرة، وارتدت فستان طويل مجسم، بكم واحد، صمم من قماش ناعم باللون الأسود مع التل المطرز بحبات الكريستال واللؤلؤ من جانب واحد، الفستان مكشوف الظهر، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

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وأكملت فخامة إطلالتها بالتزين ببعض المجوهرات الذهبية والمرصعه بحبات الألماس تزيد من جاذبية إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة تناغمت مع إطلالتها وسمحت للمكياج ان يبزر ملامحها الساحرة مع رسمة عينيها بالجذابة بالكحل الأسود والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

بعض التفصيل االخاصة بـ أنابيلا هلال

أنابيلا هلال من مواليد 4 يونيو 1986 ، مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا

مشوارها المهني

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة.

وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

حياتها الأسرية

تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب.

وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا، ولدت عام 2010، ونادر جونيور، ولد عام 2011 وجولا رفقا ولدت سنة 2014 و إيلي ولد سنة 2017.