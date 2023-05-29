أنابيلا هلال نجمة لامعة في عالم الموضة (صور)

خضعت الإعلامية أنابيلا هلال لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال تشعل الأجواء بالبيج المثير

لفتت أنابيلا هلال الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مواكبة لأحدث صيحات الموضة، مرتدية جيبة قصيرة باللون "البيج" ونسقت معها بلوز مينت جرين وتكشف منطقة الظهر بالكامل، صمم من قماش ستان بدون نقاشات، أكملت اللوك بحذاء كعب عالي، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت أنابيلا هلال تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها جمعت خصلات شعرها بطريقة جذابة، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

من هي أنابيلا هلال

أنابيلا هلال من مواليد يونيو 1986، مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا

أنابيلا هلال

مشوارها المهني

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

أنابيلا هلال

حياتها الأسرية

تزوجت الأعلامية أنابيلا هلال من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا، ولدت عام 2010، ونادر جونيور، ولد عام 2011 وجولا رفقا ولدت سنة 2014 و إيلي ولد سنة 2017.